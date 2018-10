Amaia Montero habla por primera vez tras su enfrentamiento con Malú

Amaia Montero ha hablado por primera vez en público después de la trifulca con Malú en las redes sociales. La ex Oreja de Van Gogh prefiere no hacer declaraciones sobre este tema, que levantó polémica en redes sociales.

PREFIERE NO HABLAR DEL TEMA

En los últimos meses, Amaia Montero ha estado en el punto de mira por varios hechos, como percances que ha sufrido en el escenario. Sin embargo, la última polémica ha sido por unas declaraciones de Malú, que hizo referencia al cambio físico de la ex La Oreja de Van Gogh.

A Amaia Montero le molestaron las palabras su compañera de profesión, y mostró su enfado a través de las redes sociales. Ahora, aunque han pasado unos días, parece ser que todavía no ha llegado la calma, y así lo ha confesado Montero.

En la gala Elle Girls Can Do Anything Awards 2018, Amaia Montero habló con la prensa de estos últimos altercados. Por una parte, la artista confiesa que ha vivido momentos duros y decepcionantes, pero que hace "el balance, y que la vida es una" y que considera que su "carrera que ha sido muy positiva".

Pero, cuando le preguntan sobre su desencuentro con Malú, responde que no quiere hablar de este tema y que prefiere "no pronunciarme".

Sobre el comentado tema de sus conciertos, Amaia Montero sigue insistiendo que sufrió problemas con el sonido, ya que si a ella le pasara algo con su voz, no le costaría nada decirlo y ser sincera con su público.