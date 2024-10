La posible vuelta de Amaia Montero, una nueva vocalista... El futuro de La Oreja de Van Gogh sin Leire

Te interesa Las mejores canciones de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez

El mundo se ha despertado este 14 de octubre de 2024 con una noticia que ha sacudido, de nuevo, la historia del pop español: Leire Martínez abandona el grupo La Oreja de Van Gogh.

Tras 17 años siendo la vocalista de una de las bandas más importantes de la música nacional, la cantante y el resto de miembros se ha separado, lo que ha supuesto "una decisión dura y difícil".

Así lo han transmitido ellos mismos en un comunicado: "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados".

Esta decisión ocurre después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", tal y como ha desvelado el grupo.

Leire 'adelantó' de alguna forma esta despedida al emocionarse como nunca al cantar Rosas en el último concierto que el grupo dio en Castellón. Horas después LODVG anunciaba esta triste noticia para los fans del grupo.

¿Y qué va a pasar ahora?

Cualquier cosa que se diga de manera no oficial sobre el rumbo que tomará LODVG a partir de ahora, sin vocalista, es pura especulación, pero lo cierto es que hay varias teorías sobre la mesa, y todas apuntan a un regreso de Amaia Montero.

Y de hecho la salida de Leire Martínez de la banda ha ocurrido precisamente semanas después de que la cantante expresara públicamente el dolor que siente cuando no se la tiene en cuenta. "No me gustan las faltas de respeto, y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso", dijo en la televisión navarra.

Leire Martínez | Getty

Y parece que la artista ha llegado a su límite, lo que se desconoce es si es por razones que apuntan a sus compañeros o si se trata de algo externo. Lo que sí se presenta es un escenario del grupo formado por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde sin vocalista, al menos por el momento.

Amaia Montero y Karol G, un antes y después

En general, 2024 ha estado marcado por una revolución en el mundo de La Oreja de Van Gogh: todo empezó con el regreso de Amaia Montero a los escenarios, después de un tiempo retirada de la música por salud mental.

Y la encargada de recibirla por todo lo alto fue Karol G en uno de los conciertos que dio en el Santiago Bernabéu: juntas cantaron Rosas, y esta actuación puso en el foco de nuevo a la cantante, pero sobre todo generó una multitud de peticiones de que volviera la artista al grupo que le dio la fama.

Pero LODVG continúo con su exitosa gira de festivales, y aunque sí se pronunciaron sobre el regreso tan aplaudido de su antigua compañera, no se confirmó nada acerca de volver a unir sus proyectos musicales. Por su parte, parece que Amaia montero estaría preparando su regreso musical por separado.

¿Nuevos conciertos con Amaia Montero?

Sin embargo, lo que sí generó esa aparición estelar de la guipuzcoana junto a la intérprete de Mi cama en el gran Bernabéu es la idea de que Montero y LODVG cumplieran la fantasía de muchos fans atrapados en la nostalgia de la primera etapa del grupo y se subieran juntos a un escenario.

Karol G y Amaia Montero | INSTAGRAM

Todos estos meses se trataba de una posibilidad muy remota, recordando que Amaia fue la que decidió salirse del grupo, pero también teniendo en cuenta que Leire Martínez era la actual vocalista, pero quizás su salida sea el trampolín para que esto ocurra. O incluso podría ser la razón de la salida de la cantante.

De momento, el único que se ha pronunciado sobre ello ha sido el colaborador de televisión Javier de Hoyos, quien ha obtenido la presunta información del crítico musical Odi O'malley. Así, ha garantizado que ese concierto de reencuentro va a suceder: "Amaia montero va a volver a La Oreja de Van Gogh con un concierto. Ahora mismo tiene firmado un concierto con la LODVG en 2025".

Aunque muchos fans del grupo esperan impacientes este momento, lo cierto es que otro sector de los seguidores de LODVG apuntan a que sería una falta de respeto muy grande a Leire, quien ha sido la vocalista del grupo durante 17 años, y se ha ganado un puesto tan válido como el de Amaia.

Nueva vocalista

Pero si la salida de Leire de verdad se tratara de un problema de concepto y de forma de vivir el grupo, la opción más viable entre todas (y menos conflictiva), sería la de encontrar una nueva vocalista que sustituyera a Martínez.

Aunque sería la vía más lógica dado todo lo que ha ocurrido, lo cierto es que la nueva posible voz tendría una presión mucho mayor que la que ha tenido Leire al sustituir a Amaia, y después de más de 25 años de historia del grupo la situación también se tornaría algo compleja.

La oreja de Van Gogh | www.laorejadevangogh.com

Amaia Montero lanzó con La Oreja de Van Gogh cuatro álbumes: Dile al sol, El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa. Leire, por su parte, fue la vocalista de cuatro más: A las cinco en el Astoria, Cometas por el cielo, El planeta imaginario, Un susurro en la tormenta. Desde 2020 el grupo no lanza nueva música, pero deslumbra sobre el escenario al cantar todos sus temas más míticos.

Una nueva voz al grupo abriría también la posibilidad de crear nueva música, pero viendo el impacto que han tenido las dos vocalistas que han pasado por la formación musical, sería recorrer un sendero algo complicado.

Ocurra lo que ocurra, LODVG parece que podría tener algo entre manos que volvería a cambiar la historia del grupo.