Ana Mena y su hermano podrían estar creando una canción juntos: ¿rumor o realidad?

Ana Mena está en uno de sus mejores momentos actualmente, con su participación en la película Ídolos, para la que escribió dos canciones (CUTE GUAPO y UN LATIDO); y el próximo disco que está preparando actualmente.

Y es que precisamente ayer mismo la malagueña publicó una historia de Instagram que nos indica que se encuentra en el estudio trabajando, pero... ¿También está su hermano?

Jose Carlos Mena (conocido artísticamente como Mena) publicó también ayer casi a la misma hora una historia en la que se podía ver que estaba en un estudio de grabación. ¿Estarán grabando una canción conjunta?

El deseo de colaborar con su hermano

En más de una ocasión, Ana Mena ha compartido en entrevistas bonitas palabras hacia su hermano e incluso ha confesado que le gustaría colaborar con él llegado el momento: "Es muy bueno y se le da bien todo: desde la elección de su repertorio nuevo, hasta la construcción y las estructuras de las canciones. Tiene mucho criterio para ser tan joven. Ojalá que sí hagamos un dueto, me encantaría".

"Muy buen autor, mi hermano. Me lo he llevado a alguna sesión. Me ha sorprendido mucho. Le voy a seguir llevando", confesaba en una reciente entrevista.

La cantante además señaló la capacidad que tiene para crear: "A veces me sorprende y abruma mucho escuchar las cosas que me muestra y verle en sesiones participativo, y de repente proponer cosas que son muy interesantes, que muchas veces no encuentras en todas las sesiones".

En base a estas declaraciones, podría ser que simplemente su hermano la esté acompañando a alguna de sus sesiones o que se encuentre envuelto en un proyecto distinto. Pero lo cierto es que la coincidencia genera muchas sospechas...

Su recorrido como cantante

Y es que el artista, de apenas 22 años, está acabando de estudiar producción musical y ha publicado un total de tres temas. El primero de ellos es Sin Ti, el cual supuso su debut, pero que actualmente no se encuentra en plataformas.

En cambio, sus temasVENENO PA' MI PIEL, junto a Burbi; y su más reciente No Me Quieras Querer, una bachata que lanzó en 2025 con Dani Galán.