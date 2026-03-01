Todas las actuaciones de los Premios Goya 2026: Dani Fernández y Belén Aguilera, Ana Mena, Bad Gyal y más

Ana Mena enmudece el patio de butacas al cantar 'La Bámbola' en los Premios Goya 2026 |

La gala de entrega de los Premios Goya 2026 contó con ocho artistas invitados que se sumaron a la fiesta para firmar la banda sonora de la noche.

La primera en poner música a la noche ha sido, como no podía ser de otra manera, su presentadora, la cantante Rigoberta Bandini, que junto a Luis Tosar ha versionado la conocida canción de Joan Manuel Serrat Hoy puede ser un buen día.

Los maestros de ceremonias se han encargado de los primeros acordes y también de los últimos porque, igual que han empezado cantando, han cerrado la gala interpretando Amigos para siempre.

Tras su primer número musical, en seguida ha llegado el segundo. Ángeles Toledanoy Alba Molina han rendido homenaje a Lole y Manuel, padres de la segunda, cantando Tu mirá. También han hecho pareja Ana Mena con La Casa Azul, que han brillado versionando La Bámbola.

Y las que han brillado también, aunque por separado Bad Gyal y Rigoberta Bandini, que ha repetido (o más bien tripitido) cantando un tema en catalán.

Los últimos de la noche han sido Dani Fernández y Belén Aguilera, que han brillado y emocionado a partes iguales interpretando el tema Si te vas de Robe Iniesta en el In Memoriam. Repasa aquí todas las actuaciones de la noche y déjate emocionar con la música.

El homenaje de Belén Aguilera y Dani Fernández a Robe Iniesta cantando 'Si te vas'

La actuación empezó con Belén Aguilera sola en el escenario interpretando la canción de Robe Iniesta al piano y, cuando la emoción parecía que no podía ir a más, apareció Dani Fernández para ponernos la piel de gallina interpretando con su característica voz rasgada el himno de Extremoduro. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la noche que muchos dicen es LA ACTUACIÓN de los Goya 2026.

'La Rumba de Barcelona' de Bad Gyal y Arrels de Gràcia

Bad Gyal cambió la música urbana por la rumba catalana e interpretó junto al grupo Arrels de Gràcia La Rumba de Barcelona de Gato Pérez, todo un homenaje a la ciudad.

El aplauso a Rigoberta Bandini por cantar 'De Tot Cor', del mallorquín Tomeu Penya

Justo antes de que Bad Gyal subiese al escenario, la que actuó fue Rigoberta Bandini en su segundo número musical de la noche. La presentadora y cantante interpretó una versión de De Tot Cor, del cantautor mallorquín Tomeu Penya.

Ana Mena y La Casa Azul cantan 'La Bámbola'

Uno de los aplausos más sonoros de la noche se lo llevó Ana Mena con esta versión en español que hizo junto a La Casa Azul de la canción La Bámbola de Patty Pravo.

Ángeles Toledano, Alba Molina y el coro infantil de l'Orfeó Català cantan 'Tu mirá', de Lole y Manuel

Otros artistas homenajeados en esta 40ª edición de los Premios Goya fueron Lole y Manuel y quien se encargó de hacerlo fue su hija Alba Molina junto a la promesa del flamenco Ángeles Toledano el coro infantil de l'Orfeó Català. Juntos interpretaron una versión de Tu mirá.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar cantan 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat

Otro homenajeado fue Joan Manuel Serrat, de quien Rigoberta Bandini y Luis Tosar cogieron prestada su canción Hoy puede ser un gran día para hacer una versión por y para los Goya. Con su permiso, maestro.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar se despiden cantando 'Amigos para siempre'

Los Manolos, referentes de la rumba catalana, estuvieron presentes en la ceremonia gracias al número de despedida que se marcaron Rigoberta Bandini y Luis Tosar cantando su canción Amigos para siempre.