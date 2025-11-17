Ana Mena desvela cómo va su nuevo disco: "Estoy muy contenta, espero que luego venga gira"

Ana Mena ha visitado la academia de Operación Triunfo 2025 para charlar con los concursantes de su trayectoria y experiencia en la música.

La diva del pop ya actuó hace unas semanas junto a Abraham Mateo en el escenario de programa, pero ahora se ha abierto en canal con los concursantes para mostrar alguna debilidad que tiene como artista.

"No me puedo ver en vídeo, y cuando me veo me saco 400 millones de faltas […] pero somos personas, hay que dejar a un lado la perfección, que está muy bien y todos la perseguimos, pero estamos aprendiendo todos los días. Es una constante evolución", ha expresado ante los artistas amateur.

Un parón necesario antes de Lárgate

Tal y como contó Ana Mena para Europa FM, la cantante tuvo miedo de que tras un descanso de más de un año sin lanzar música su regreso no funcionara del todo, pero no fue así con el estreno de Lárgate. La malagueña ha corroborado así más que nunca que es necesario descansar, y así se lo ha compartido a los concursantes de OT2025.

"Me he tomado un tiempo de descanso grande, llevaba muchos años sin parar de hacer muchas cosas. Hicimos todo y lo que se podía hacer y más por un huequito, y a veces es complicado", ha explicado, insistiendo en que mantenerse y crecer en la música es un reto constante.

Después de una década sin parar, la intérprete de Lentamente se dio un respiro: "Necesitaba descansar y escribir desde el corazón, hacer una evolución desde el disco anterior".

Además, ha compartido el punto creativo en el que se encuentra, adelantando lo que está por venir: "Sigo en ello, llevo un año escribiendo y sigue quedando un poco de tiempo. Se está cocinando y va superbién. Estoy muy contenta con lo que hay dentro […] Espero que luego venga gira", ha adelantado la artista.