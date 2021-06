Andrea Duro habla por primera vez de su ruptura con Juan Betancourt

Andrea Duro ha aterrizado en el Festival de cine de Málaga para promocionar Xtremo, su nueva película que protagoniza junto a Óscar Casas, Teo García y Óscar Jaenada.

Una película de acción en la que podremos disfrutar de la actriz en un registro mu inusual: Yo no soy especialmente fanática del género, pero tengo que reconocer que disfruté mucho rodando esta película. Porque la acción no da tregua. La gente la tiene que ver", ha explicado para LOC.

La prensa congregada en la Gala inaugural del festival, no ha querido dejar pasar la oportunidad de conocer cómo se encuentra la actriz a nivel personal.

En 2019 Andrea empezó una relación con el modelo cubano Juan Betancourt, que si bien han llevado de forma muy discreta, se han dejado ver juntos en público dedicándose muestras de cariño.

Pero en abril empezaron los rumores de ruptura y ella terminó confirmando la noticia, aunque dejó una puerta abierta a la reconciliación. "Una de las cosas que más amo en esta vida es que no hay un adiós definitivo, ¿sabes? He conocido a cientos de personas aquí y nunca me despido por última vez. Siempre digo: te veré en el camino", escribió en redes sociales utilizando esta frase de Nomaland.

Dos meses después, parece que no va a darse esa segunda oportunidad. Un reportero le preguntaba por sus vacaciones, enfatizando en que ahora está soltera. "Bueno,,, sabéis que no hablo de mi vida privada ni confirmo ni desmiento cosas que no son relevantes para mi carrera porque es mi vida", respondía entre risas.

"¿Pero con Juan hay una buena relación, verdad?", le insistió el reportero, a lo que Andrea le respondió "Si, es que bueno al final nos queremos mucho". De esta manera zanjó el tema explicando amablemente que no respondería a más preguntas sobre este tema.