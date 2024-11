Quién es Rubén Gisbert, el polémico reportero que se manchó aposta las rodillas en la DANA de Valencia

La DANA está dejando desgarradores testimonios y centenares de víctimas que han perdido la vida, pero muchas más que han perdido sus pertenencias y sus hogares. Pero en mitad de toda esta catástrofe algunas imágenes se cuelan por su contenido cuestionable.

Este ha sido el caso del vídeo de Rubén Gisbert, reportero del programa de Iker Jiménez, que ha sido pillado manchándose las rodillas de fango antes de empezar un directo frente a la cámara para explicar la situación en uno de los pueblos afectados por la riada en Valencia.

Antes de mancharse de barro las piernas, Gisbelt mira hacia arriba para comprobar que nadie lo está mirando, pero uno de los vecinos captó el engañoso movimiento con su cámara.

El trabajador ha recibido innumerables críticas en redes sociales por el gesto tan feo que habría evidenciado que, en su caso, no estaría sucio de verdad por, precisamente, ayudar a los vecinos.

Tal ha sido la difusión de este vídeo que tanto Gisbert como el propio Iker Jiménez se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Te contamos qué ha dicho cada uno de ellos y quién se esconde detrás de uno de los protagonistas de la prensa que cubre la DANA.

Iker Jiménez, indignado

Las imágenes se han expandido como la pólvora, y el propio Iker Jiménez ha contestado, muy indignado por lo que hizo el reportero de su programa: "Estoy perplejo. Un vídeo de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos". Asimismo, ha asegurado que tomará "medidas".

La respuesta del divulgador

Ante la rápida expansión del vídeo que deja ver al reportero manchándose las rodillas aposta con el fango, el propio Gisbert se ha pronunciado al respecto: "Sobre la campaña mía de difamación de las rodillas en el barro en la conexión con Iker Jiménez. ¿Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí".

"¿Lo hice para ver si se veía el barro en mis rodillas a pesar de llevar 7 días hasta arriba? Sí, lo hice por eso, porque la primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas, esa conexión es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin el barro de mis rodillas si se supone que vengo de un garaje", ha argumentado sobre su acción.

Así, ha insistido, peor también ha pedido disculpas: "Para que no se note que no estábamos en directo hice eso. Me equivoqué, lo siento. No esperaba que estuvieran tan encima de mí, grabándome, vigilando y orquestando. Creo que eso no invalida lo que estoy haciendo aquí, yo sé quién soy. Soy una persona leal, una persona recta. Nunca he robado a nadie y estoy aquí dando el callo desde el primer día".

¿Quién es Rubén Gisbert?

Rubén Gisbert es un periodista vasco que se califica de distintas formas a nivel laboral. Según se puede leer en sus redes sociales, es "abogado, analista político, revolucionario de la libertad política".

Parece que también tiene una faceta como influencer, porque cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram, 150.000 en X y recopila más de 640.000 suscriptores en YouTube.

En su defensa por las imágenes, él mismo ha descrito su profesión y su falta de experiencia ante la cámara: "Yo no soy reportero. Soy divulgador y activista. La conexión que teníamos en el garaje en directo, bajamos y no había cobertura. Salimos fuera y preguntamos. Si yo en ese momento valía lo hecho. Me había limpiado un poco el barro del garaje. ¿Por qué lo hago? si luego me tengo que ir donde los vecinos me van a decir.' está grabado'. Ha sido un error mío. No estoy acostumbrado a cosas del directo o falso directo".

Gisbelt nació en Valencia en 1990 y estudió Historia en la Universidad de Valencia. No terminó la carrera, pero comenzó a estudiar el grado de Artes Escénicas a la par que daba clases en la Fundación Shakespeare.

Fue en 2014 cuando decidió seguir su instinto con la política en Madrid, y se matriculó en Derecho en la Universidad Complutense. Tras graduarse realizó el máster habilitante, y empieza a escribir columnas en distintos medios, difundir sus ideas a través de redes sociales y a hacer activismo a través de internet.