Anne Hathaway se acuerda de Rosalía en la alfombra roja de la MET Gala 2023

Rosalía estuvo presente en la MET Gala gracias a Anne Hathaway, que se acordó de la cantante catalana —la gran ausente de la cita— en una de sus entrevistas en la alfombra roja.

"Tengo a Rosalía sonando en mi cabeza", dijo la actriz de El diablo se viste de Prada y Los Miserables antes de enfrentarse a las preguntas de los periodistas.

La actriz contó todos los detalles de su vestido en los encuentros previos a la fiesta del Museo Metropolitano. En la fiesta homenaje al diseñador Karl Lagerfeld lució un vestido blanco de tweed de la firma Versace con imperdibles, perlas y camelias en el escoote, la flor de la casa Chanel, de la que el kaiser de la moda fue director creativo.

Anne Hathaway junto a Donatella Versace // Getty Images

Anne Hathaway, que acudió a la gala junto a Donatella Versace, incluyó un guiño a Chanel también en su peinado, un semirecogido en forma de camelia

Rosalía, la gran ausente de la MET Gala 2023

Rosalía, que estuvo presente en la fiesta gracias a Anne Hathaway, se convirtió en una de las grandes ausentes de la noche. Hasta el último se barajaba la posibilidad de que acudiese a la cita, a la que estaba invitada pero decidió no sumarse y, por tanto, no asistir por tercer año consecutivo a la fiesta.

Su primera vez en la MET Gala fue en 2021. La cantante asistió a la cita organizada bajo el lema In America: An Anthology of Fashion con un espectacular vestido rojo de Rick Owens homenaje a Lola Flores e inspirado en los mantones de manila típicos españoles, como contó ella misma en la alfombra roja. Se saltó claramente el dress code.

Rosalía en la MET Gala 2021 // Getty

Su salida de guion no impidió que la artista fuese invitada un año después a la gala. En 2022 regresó a la galería neoyorquino y esta vez sí siguió a rajatabla el dress code. La invitación decía gilded glamour (glamour dorado) y Rosalía lució un espectacular vestido de Matthew Williams, director creativo de Givenchy, que se adaptaba a la perfección a las exigencias del guion.

Rosalía, de Givenchy en la gala MET 2022 // Getty Images

La cantante se llevó todos los reconocimientos con su estilismo, inspirado en una pintura que el estadounidense John Singer Sargent hizo de Lady Astor en 1909, y la revista VOGUE USA reconoció su acierto convirtiéndola en un cuadro del Museo Metropolitan, colocado en la sala dedicada al francés Edgar Degas.