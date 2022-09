"Me cansa hacer shows, no me gusta girar": C. Tangana habla de amor, inspiración y la polémica de 'Ateo'

Sin Cantar ni Afinar, la gira con la que C. Tangana presenta su disco El Madrileño por todo el mundo, recalará de nuevo este invierno en Latinoamérica.

El show, que se presenta como un videoclip en plano secuencia en el que decenas de músicos se sincronizan en lo que parece más una sobremesa con amigos que un concierto al uso, ha acaparado casi tantas buenas críticas como su último álbum, el más escuchado en España en 2021.

Este noviembre Pucho recorrerá Latinoamérica con la gira, que tendrá paradas en México, Colombia y Argentina. Antes de emprender su viaje a Latinoamérica, C. Tangana ha charlado con Esquire México de sus procesos de composición, el amor y la polémica surgida a raíz de su colaboración con Nathy Peluso en Ateo.

"Me inspiran los eventos vitales, y si son traumáticos, el triple"

C. Tangana lleva componiendo letras desde que se dio a conocer en 2005 con Agorazein, banda en la que participaba con el pseudónimo Crema. Todas las experiencias que ha vivido le han servido para crear. El arte se alimenta (y se retroalimenta) del propio arte.

"A mí lo que más me inspira es la vida, los eventos vitales potentes y, si son traumáticos, pues el triple. Los eventos en los que me están sucediendo cosas fuertes suelen ser un momento de creatividad intensa y lo otro que me inspira es el propio arte: una película, escuchar un disco, conocer a alguien que está escribiendo algo que es nuevo para mí, esa es mi fuente de motivación", dice el artista, que para su último proyecto quiso rodearse de figuras tan reconocidas con La Húngara, la familia Carmona o El Niño de Elche.

A la hora de grabar y sacar el tajo adelante se acompaña de su productor de confianza, Christian Alizzz, responsable de muchos de los éxitos de El Madrileño. "Yo voy al estudio sin nada, sin acordes escritos, pero voy con la idea de que sí que se pueden ejecutar, dejo que el proceso me guíe. Este proceso ha sido muy acompañado", añade el artista, que ha pasado de trabajar prácticamente solo a rodearse de grandes "maestros". "Lo hacía para entender y aprender de ellos directamente, de primera mano", asegura, consciente de sus límites.

Este último disco le ha exprimido hasta tal punto que Tangana reconoce que un tiempo de descanso en el estudio le vendrá bien. "Llevo una temporada sin volver y estoy contento de darme ese espacio, de dejar que todo repose y vengan cosas nuevas", manifiesta.

"Creo en el amor en todas sus formas"

Durante la charla con Lydia Chacho para Esquire era imposible pasar por alto los temas amorosos. Tangana, que lleva alrededor de tres años saliendo con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, vivió antes una historia de amor con Rosalía. Los sentimientos le han servido de punto de partida para crear en numerosas ocasiones.

"Cuando me rompo en el amor, me inspiro en la música y suele ser positivo para mi carrera. Ha habido momentos de mi vida en los que el tipo de canción romántica o emocional me han llevado a un cambio fuerte. Publiqué el 'Mix tape 10/15', que vino del desamor, y a partir de allí siempre he tratado de aprovechar, o acordarme, de tomar notas", recuerda el artista.

En una época en la que las relaciones sociales son cada vez más individualistas y líquidas, Tangana tiene dudas acerca de la durabilidad de un posible amor de esos 'para toda la vida'. "Creo en el amor en general, no sé si el amor romántico de dos personas que comparten toda una vida juntos es para todo el mundo. No creo que deba ser un objetivo, pero creo en el amor en todas sus formas", explica antes de recalcar que sea como sea, para él "el drama es como la gasolina".

"Me cansa hacer shows"

Al madrileño no le gusta pasar demasiado tiempo fuera Madrid. Antón Álvarez Alfaro reconoce que llevar a cabo una gira internacional no es fácil.

Le cuesta disfrutar y es consciente de los sacrificios que tiene que hacer para llevar su música por el mundo. "Me cansa hacer shows, no me gusta girar, no lo disfruto demasiado, pero estos de El Madrileño en México me apetecen muchísimo", dice antes de confesar su amor por México, un país que "cuando hace ruido con algo, todo el mundo lo siente".

Eso sí, tocar fuera de España le otorga cierta distancia para verlo todo desde otra perspectiva. "Cuando viajo, estoy lejos y realmente siento cómo llega mi música. Eso sigue siendo muy fuerte para mí", confiesa.

La polémica de Ateo: "Mi intención no era provocar"

La colaboración de C. Tangana con Nathy Peluso para Ateo removió la sensibilidad de algunas agrupaciones católicas. La letra llama a la conversión al cristianismo por medio del amor y el videoclip -con baile libinidoso- se grabó en La Catedral de Toledo.

La polémica llegó hasta tal punto que el Deán de la ciudad tuvo que presentar su dimisión. En sus propias palabras, Pucho no buscaba provocar. De hecho, es habitual en sus narrativas recurrir a elementos relacionados con la religión católica.

"En realidad, pensaba que podría ser ligeramente conflictivo. Creo que mi canción 'Ateo' es algo positivo, ¿no? Que habla bien sobre la Iglesia; no pienso que hable mal. Con toda la mala publicidad que tiene la Iglesia, no me parecía algo malo", dice antes de comentar que se ha criado en la religión. "Yo soy de educación católica, mis padres son muy creyentes y mi familia", asegura.

En cuanto a las críticas de los ofendidos, prefiere no darles tanta importancia. "Toda la gente de mi entorno –que es muy creyente– no se sintió ofendida. Creo que fue una tremenda minoría de personas que han tratado de decirlo muy alto. Me he preocupado por preguntar y casi nadie se ofendió. Creo que ''Ateo' es una canción romántica, comparada con lo que las canciones de ahora dicen no es nada ofensiva. Otras veces sí que he tratado de provocar, pero en este caso mi intención no lo era", asegura.