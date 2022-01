Antes que Cristina Pedroche, Raffaella Carrà ya presentó un programa con la cabeza rapada

Cristina Pedroche dio la campanada este Fin de Año con su look. Sorprendió al vestir una pieza de museo del diseñador Manuel Piña en las Campanadas de Antena 3, y sorprendió también por aparecer con el pelo rapado. No es la primera presentadora que lo hace, antes fue Raffaella Carrà.

Fue un homenaje al diseñador Manuel Piña. Cristina Pedroche y Josie quisieron acordarse del diseñador manchego, que murió en 1994 víctima del sida, con el look de las Campanadas de 2021. Para ello, la presentadora de 33 años lució un diseño de la colección Primavera/Verano 1991.

La idea era que el diseño luciese en su máximo esplendor y por eso había que despojarse del pelo. Ya había ocurrido algo similar cuando el diseñador presentó el vestido en el que luego se convertiría en su último desfile.

Sobra el pelo, dijo Josie a Cristina Pedroche, que para hacer desaparecer su larga cabellera lució un casco primero y que finalmente recibió 2022 con la cabeza afeitada. Fue obra del equipo de maquillaje, que tardó alrededor de cuatro horas en preparar la calva de Pedroche, como ella misma contó en Zapeando.

Sin duda fue un look llamativo, pero no tan innovador. La cantante Raffaella Carrà lo lució mucho antes, también en un programa de televisión. En febrero de 1993 presentó el programa Hola, Raffaella con la cabeza totalmente rapada.

"Dentro de 100 años, todos calvos", dijo la presentadora al empezar el programa galáctico para el que también se raparon la mayoría de sus colaboradores e incluso Loles León.

La calva, en su caso, no tuvo el efecto Pedroche, que convirtió las Campanadas de Antena 3 en la emisión no deportiva más vista de 2021. Raffaella Carrà no logró remontar la audiencia del programa, de capa caída con la aparición de las televisiones privadas.