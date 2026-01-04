Antonia San Juan, tras superar el cáncer: "No hay que quedarse anclada"
Después de anunciar que su tumor "ya remitió", Antonia San Juan habla sobre la importancia de no quedarse anclada en el duelo. "Al poco de la sexta quimio, se ha ido introduciendo en mi vida una alegría innata que yo siempre he tenido", dice.
Antonia San Juan (64) está curada de su cáncer de garganta, pero aún le queda un proceso de recuperación hacia su "nueva vida". A principios de septiembre de 2025, la actriz hizo pública su enfermedad, y desde entonces ha ido compartiendo en redes sociales todas las actualizaciones sobre su estado de salud.
Ahora, Antonia San Juan ha querido publicar otro vídeo en Instagram donde reflexiona sobre cómo afrontar el duelo. "Después de la sexta quimio debería tener los mismos síntomas que tenía después de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero, al haber terminado los ciclos [de quimioterapia], la cabeza se calma", empieza diciendo. Se refiere a su "capacidad de sustituir".
"Siempre he tenido esa capacidad de, cuando una cosa termina —y lo extrapolo al amor, la amistad, cuando ha fallecido alguien en mi casa...—, noto que el duelo que hago está en el recuerdo. Elaboro rápido. Muchas veces me pregunté cómo podía pasar de una cosa a otra sin quedarme estancada ahí", comenta.
"Esa capacidad la tengo, la de sustituir"
Para Antonia San Juan, es fundamental pasar el duelo y llorar lo necesario, pero por un tiempo limitado. "Una cosa sustituye a mil cosas. No hay que quedarse anclada. Hay que hacer el duelo, uno tiene que llorar. Pero, cuando es muy alargado, no te permite caminar por otros caminos. Esa capacidad la tengo, la de sustituir", asegura.
"Espero que estés en continua evolución"
La actriz asegura que no le gusta cuando la gente le dice: "Espero que nunca cambies". Para ella, el objetivo es cambiar. "No me gusta la gente que siempre piensa igual. 'Espero que estés en continua evolución'. Me he dado cuenta de que, inmediatamente, una cosa sustituye a mil cosas. A mí eso me gusta porque no me quedo anclada", comenta.
Tras la sexta quimioterapia, Antonia San Juan desvela que está más feliz: "Se ha ido introduciendo en mi vida una alegría innata que yo siempre he tenido porque soy una hedonista, una amante de la vida. Yo me cuido. Me encanta estar sola —no tendría ahora pareja—, tengo una familia bien, tengo amigos, tengo gente de la profesión a la que aprecio... Hay mucha gente a mi alrededor", dice.
Además, explica que no le gusta darle vueltas a lo que no tiene solución. "Cuando una amistad se termina, nunca he pedido hablar; se termina y se termina. Si es una relación que merece la pena, se retoma; si no, pues no. En el amor, cuando he visto que la cosa ya no funciona, me adelanto. Siempre digo: '¿Qué te parece si me voy a tomar por saco de tu vida?'. No me espero", reflexiona.
Al final del vídeo, Antonia San Juan asegura que, en esta etapa de su recuperación, "la mejor medicación es la alegría y las ganas de vivir". "Lo que he hecho ha sido reordenar mi casa. Como haciendo una meditación, he quitado cosas que no valían y he empezado a reordenar mi cabeza", zanja.