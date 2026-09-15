El cantante Antonio Orozco será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2027 el próximo sábado 6 de febrero en la plaza de San Antonio, escenario tradicional del pregón con el que la ciudad da comienzo oficialmente a su fiesta grande.

La elección del artista catalán, de 53 años, ha sido anunciada por el Ayuntamiento gaditano en sus redes sociales y supone la apuesta por una de las voces más reconocidas de la música española para protagonizar uno de los actos centrales del Carnaval gaditano, que se celebrará entre el 4 y el 14 de febrero de 2027. Orozco recogerá así el testigo del periodista y humorista Manu Sánchez, pregonero de la edición de 2026.

Antonio Orozco, nacido en Barcelona en 1972, cuenta con más de 25 años de trayectoria musical y debutó discográficamente en el año 2000 con Un reloj y una vela. Desde entonces ha construido una carrera vinculada al pop, la balada, el flamenco y el rock, con canciones como Devuélveme la vida y Estoy hecho de pedacitos de ti y trabajos como Cadizfornia, Destino o Aviónica.

Su relación con Cádiz, pese a haber nacido en Cataluña, no es ajena a la elección. El cantante tiene raíces andaluzas, ya que sus padres son naturales de Osuna (Sevilla), y ha explicado en distintas ocasiones su vinculación con Andalucía y su afición por el flamenco gaditano, que comenzó a conocer durante su juventud en San Fernando.

De hecho, Cádiz está presente incluso en la discografía del artista. En 2006 publicó Cadizfornia, un álbum que el propio Orozco vinculó estrechamente con Cádiz y que definió como un trabajo "repleto de Cádiz". A esta relación se suma su presencia en campañas de promoción turística de la ciudad y distintos guiños públicos hacia Cádiz y su Carnaval.

La conexión se ha reforzado recientemente a través del pintor gaditano Pepe Baena, autor del cartel del Carnaval de Cádiz 2027 y también de la portada del último álbum de Orozco, El tiempo no es oro, publicado en 2025 con motivo de sus 25 años de carrera. Las obras de Baena también ilustran la edición deluxe del disco.

El Carnaval de Cádiz 2027 arrancará oficialmente el jueves 4 de febrero y se prolongará hasta el domingo 14, con el pregón de Orozco previsto para el sábado 6 en la plaza de San Antonio.