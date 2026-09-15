Concierto de Aitana en Madrid este martes: horario, accesos del Movistar Arena, cómo llegar y setlist
Aitana cierra su periplo de conciertos en Madrid con un cuarto show en el Movistar Arena. La catalana se está consagrando en su Cuarto Azul World Tour espectáculo tras espectáculo como una gran diva del pop, y este martes 15 de septiembre seguro que prepara nuevas sorpresas para sus fans de la capital.
Aitana prepara su nuevo álbum con GALE: todo lo que sabemos de su quinto disco
La gira Cuarto Azul World Tour de Aitana está en la recta final de su paso por España. La artista está celebrando cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid después de haberles regalado grandes momentos a sus fans desde Barcelona, su ciudad natal.
La cantante hace que cada show sea único, y así está siendo también en la capital. Y, para que no te pierdas ningún detalle de su cuarto y último concierto en Madrid con esta gira, te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo llegar al Movistar Arena, los accesos al recinto, los horarios y el repertorio de canciones.
Todos los conciertos de Aitana en Madrid
Aitana actúa un total de cuatro noches en la capital, con todas las entradas agotadas:
- Viernes, 11 de septiembre
- Sábado, 12 de septiembre
- Lunes, 14 de septiembre
- Martes, 15 de septiembre
Horario para hoy martes
- Apertura de puertas - 19:00
- Actuación de Gara Durán (telonera)
- Inicio del show de Aitana - 20:30
- Fin del concierto - 22:30
Ten en cuenta que estos horarios son aproximados, aunque se han ido cumpliendo concierto tras concierto. El espectáculo de Aitana dura casi dos horas, por lo que termina antes de las 23:00. El Movistar Arena recomienda asistir al concierto con tiempo suficiente y con la entrada preparada.
Cómo llegar al Movistar Arena
El Movistar Arena está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Goya, y su entorno es perfecto para completar el plan antes o después del evento. Estas son las opciones para llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al recinto
Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según informa el Movistar Arena:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 10 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Pista Front Stage
- Puerta 60 - Fan Gift
- Puerta 70 - Pista Front Stage
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Setlist del 'Cuarto Azul World Tour'
A continuación, presentamos el repertorio de los cuatro conciertos de Aitana en el Movistar Arena con su gira Cuarto Azul World Tour:
- 6 DE FEBRERO
- SEGUNDO INTENTO
- DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
- NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
- + (MÁS)
- TRANKIS
- CUARTO AZUL
- CUANDO HABLES CON ÉL
- Los Ángeles
- miamor
- AQYNE
- 24 Rosas
- GRAN VÍA
- = (IGUAL)
- DESDE QUE YA NO HABLAMOS
- MÚSICA EN EL CIELO
- Vas a quedarte
- Mon Amour - Remix
- LAS BABYS
- LUZ DE LA MAÑANA (INTERLUDE)
- EN EL CENTRO DE LA CAMA
- EX EX EX
- LÍA
- LA CHICA PERFECTA
- CONEXIÓN PSÍQUICA
- SUPERESTRELLA