Ariana Grande extrema las medidas de seguridad para su gira

Ariana Grande refuerza las medidas de seguridad para su gira 'Thank U, next'. La artista, después de superar los hechos ocurridos en el Manchester Arena en su último tour, ha vuelto más fuerte que nunca y con ganas de gira. Eso sí, la seguridad va a ser extrema y no se va a dejar ningún pequeño detalle sin revisar o reforzar.

La intérprete de '7 rings' se lo ha comunicado a sus fans a través de instagram para que estén informados de los nuevos cambios. ''Queridos amigos de sweeter y audiencia del tour Thank u next, estamos enviando e-mails animándoos a comprar una riñonera transparene para traer tus cosas a los lugares de los conciertos, ya que la seguridad será muy precisa y suave pero sin duda, súper estricta'', escribía Ariana en su post de instagram, ''Son muy baratas y simples pero traerlas supondría una gran ayuda para que las cosas vayan lo mejor posiple. Si véis esto en vuestros e-mails, por favor no lo ignoréis. Mi equipo y yo os lo agradeceríamos mucho'', continuaba.

Además, añadió que no es necesario comprar el complemento, ya que si algún fan tiene algún bolso o riñonera similar lo puede traer. Solo quiere lo mejor para sus fans y su seguridad.