Ashley Tisdale anuncia su segundo embarazo y podría ser su vía de reconexión con Vanessa Hudgens

Ashley Tisdale ha sorprendido a todos sus fans con una preciosa noticia: está esperando su segundo bebé con su marido Christopher French.

La emblemática intérprete de Sharpey Evans ha compartido en sus redes sociales que vuelve a estar embarazada. En 2021 dio a luz a su primera hija, Jupiter, y ahora "no puede esperar a conocer" a su segundo hijo.

La pareja ha publicado unas preciosas imágenes en familia donde la actriz presume de barriguita desde su casa. El post se ha llenado de comentarios de fans y famosos dando la enhorabuena y acumula más de un millón de "me gusta".

Pese a que los seguidores de la intérprete de It's Alright, It's Okay se han alegrado mucho por esta noticia, no han podido evitar sentirse tristes porque no va a poder vivir esta experiencia junto aVanessa Hudgens, la que fue su mejor amiga desde High School Musical hasta hace un par de años.

Durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, Vanessa hizo su entrada triunfal con una enorme barriga que indicaba que estaba embarazada, esperando su primer hijo con su marido Cole Tucker, tres meses después de su boda.

Las amigas se distanciaron tras el primer embarazo de Tisdale y la ruptura de Hudgens con Austin Butler —íntimo amigo de Ashley— y, pese a no conocerse los motivos reales de su distanciamiento, la primera reconoció que tras convertirse en madre primeriza, perdió a mucha gente de su círculo que no encajaba en su vida tras la maternidad.

Sin embargo, ahora que ambas van a vivir esta emocionante experiencia a la par, puede ser un motivo de reconexión de esa bonita amistad que nació gracias a uno de los musicales que marcó a los millennials y generación Z y que perduró casi dos décadas.

¡Sea lo que sea, le deseamos lo mejor a ambas!