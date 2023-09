Ashton Kutcher y Mila Kunis piden disculpas por haber defendido a Danny Masterson, condenado a 30 años de cárcel por violación

La condena a Danny Masterson a 30 años de cárcel por violación a dos mujeres en su casa de Hollywood Hill ha causado un auténtico revuelo entre los seguidores de Aquellos Maravillosos 70.

El actor recibía la sentencia el pasado jueves, durante la vista en la que la jueza confirmó la condena por unos hechos que ocurrieron entre 2001 y 2003, cuando el intérprete se encontraba en el momento más popular de su carrera.

"Cuando me violaste, me robaste algo... Eso es lo que es una violación, el robo de mi alma", dijo una de las denunciantes, que pudo dirigirse directamente a Masterson. La otra afirmó que Masterson gozaba al ver a el sufrimieno de las mujeres: "Eres adicto a ello, sin duda alguna, es tu cosa favorita".

Las disculpas por defender a su compañero

El actor, que ya lleva tres meses entre rejas, recibió el apoyo de varios compañeros de la mítica serie, que mandaron cartas a la jueza alabando su bondad en el set de rodaje. Unas misivas en las que se referían a él como un "modelo a seguir" o una "figura sobresaliente de hermano mayor" con un "carácter excepcional".

Ahora que han salido a la luz estas cartas, Kutcher y Kunis se han visto en la obligación de publicar un vídeo disculpándose con las víctimas, a las que dicen "apoyar".

"Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro", decía Mila Kunis. "Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del fallo del jurado. Estaban destinadas a que la jueza las leyera y no a socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. Lamentamos si eso ha ocurrido", siguió Kutcher.

Christina Ricci señala: "Cree a las víctimas"

Tal ha sido el revuelo causado que la actriz Christina Ricci ha querido pronunciarse para -aparentemente- señalar la actitud de la pareja de actores, a la que no cita directamente. Asegura que ella también ha conocido a "chicos increíbles" en público que desafortunadamente dejaron de serlo en privado.

"Desafortunadamente, he conocido a muchos 'chicos increíbles' que fueron encantadores conmigo pero que en privado han demostrado ser abusadores. También he tenido experiencia personal con esto. Cree a las víctimas. No es fácil dar un paso al frente. No es fácil conseguir una condena", dijo la actriz.

Un claro y tajante posicionamiento que ha levantado todavía más polvareda en las redes sociales.