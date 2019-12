Así contesta Laura Escanes cuando le preguntan si está embarazada de nuevo

Han pasado poco más de dos meses desde que la pequeña Roma llegó al mundo, y poco a poco Laura Escanes ha ido recuperando sus rutinas, tanto en el terreno laboral como el personal. Sin embargo, la influencer ha tenido (y tiene) que lidiar con comentarios que cuestionan su capacidad como madre o su aspecto físico. Hace unas semanas un medio titulaba que Laura "abandonaba a su hija para irse de copas" cuando en realidad la joven había acudido a un photocall por trabajo exclusivamente.

Sin embargo, nada de esto ha conseguido que la influencer deje de compartir su día a día en Instagram. Escanes sigue compartiendo fotos con su pequeña, con Risto y ahora vuelve a hacerse vídeos entrenando. La joven ha vuelto a acudir a su gimnasio habitual y lo ha compartido en stories, pero una inoportuna pregunta incomodó a la joven. "¿Estás embarazada de nuevo?", le preguntaba una seguidora. "No, wtf. Estoy con un postparto de dos meses", respondía Escanes, sorprendida porque alguien pudiera preguntar tal cosa solo por la apariencia de su barriga.

16 KILOS MÁS POR EL EMBARAZO

"Gané unos 16 kilos durante el embarazo y he perdido casi 12 kilos ahora. Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas hasta que mi 'gine' me diga que puedo empezar. El deporte durante el embarazo es un factor importante de cara a la recuperación", explicaba a través de stories apenas 15 días después de dar a luz. La joven aseguraba que tenía "textura slime en la barriga".

Ahora, más de dos meses después la influencer ha vuelto a practicar deporte para que su figura vaya recuperando su anterior aspecto. En estos momentos está "4 kg. por encima de mi peso antes del embarazo y (obviamente) aún hay barriguita fuffly como yo le llamo", decía a sus seguidores.