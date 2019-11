Laura Escanes presume orgullosa de su talla 40 tras el embarazo

El pasado 2 de octubre Laura Escanes y Risto Mejide se convirtieron en padres de la pequeña Roma, cuyo embarazo hemos vivido a través de las redes sociales. Al igual que compartió numerosas fotos de la dulce espera, Laura también quiso compartir cómo había quedado su cuerpo poco después de dar a luz.

Ahora ha vuelto a mostrar su proceso de recuperación, que a pesar de estar siendo muy rápido todavía no le ha permitido volver a su talla habitual, aunque parece que no le preocupa demasiado. "De momento he dejado los pantalones talla 36 y 38 en el armario. Hola talla 40", escribe junto a una composición de 4 fotos donde la podemos ver posando con unos vaqueros y un jersey blanco.

La publicación ya supera los 1.000 comentarios donde cientos de seguidores le dicen que está estupenda y sobre todo, que lo mejor es poder disfrutar de la pequeña Roma.