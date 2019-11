Laura Escanes se defiende de los que la acusan de "abandonar" a su hija

Laura Escanes acudía hace dos días a la People in Red Gala para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. De este modo, la influencer retomaba su vida laboral tras haber dado a luz a su hija Roma y reaparecía en el photocall del evento con un vestido brillante y una sonrisa para los fotógrafos.

Sin embargo, la joven se topó con un titular que aseguraba que esa noche Escanes había "abandonado a su hija para irse de copas", una afirmación errónea con un tufo machista que ha desatado también la ira de Risto Mejide, que ha aprovechado para cargar contra la publicación.

"Decidme que no estáis alucinando, me parece alucinante que aún haya artículos así. En fin. Me reclaman”, contaba Escanes en sus stories de Instagram, zanjando el asunto con una foto con su bebé en brazos. "Abandonadísima, ¿verdad?", ironizaba.

Laura Escanes en Instagram / Instagram

Risto Mejide ha acudido a Twitter para dar un golpe sobre la mesa y opinar sobre el artículo. "Cuando me preguntan qué hace un publicista presentando 'Todo es Mentira', me remito a “periodistas” como @arnauvilabuch. Pasen y lean. Si periodismo es escribir titulares tan machistas y repugnantes como éste, yo me alegro de no ser periodista, oiga", escribía el presentador.