Así fue la fiesta que unió a J Balvin y Carlos Alcaraz en Nueva York | GETTY

Si por algo se caracteriza Nueva York es por las posibilidades que ofrece la ciudad, sobre todo en cuando dos jóvenes quieren pasarlo bien. Durante las últimas horas, han trascendido las imágenes que han unido al cantante J Balvin y el tenista español Carlos Alcaraz en una fiesta por todo lo alto.

No es de extrañar, pues Carlos Alcaraz tenía motivos de sobra para la celebración tras ganar por segunda vez el torneo de tenis US Open, consiguiendo su sexto Grand Slam en su precoz carrera, ya que solo tiene 22 años. Un triunfo al que siguió una celebración con su equipo y familiares más cercanos por algunos exclusivos locales de la ciudad estadounidense como la discoteca Amber Room, donde coincidió con J Balvin y otros artistas destacados en la gala de los MTV VMAs.

Como no podía ser de otra forma, atendiendo al carácter amigable que ambos jóvenes han mostrado a lo largo de sus actos públicos, ambos coincidieron en el interior del establecimiento y el autor de Azul quiso inmortalizar el momento.

Una imagen en la que se ve a un exultante Carlos Alcaraz rodeado de J Balvin y los también artistas Justin Quiles y Lenny Tavárez, a quienes incluso puso a bailar al ritmo de Potra salvaje.

Toda una fiesta para unos de los iconos pop de la actualidad que, además, habían protagonizado una de las actuaciones más aplaudidas de los MTV VMAs.