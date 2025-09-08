Disfruta de todas las actuaciones de los MTV VMAs 2025

La gala de los Premios MTV VMAs es uno de los momentos musicales más destacados del año, aupando a artistas emergentes y afianzando la posición de algunas de las estrellas más populares del panorama.

En la edición de 2025, Lady Gaga se ha coronado como la reina musical tras el lanzamiento de Mayhem, siendo galardonada como Artista del Año en la ceremonia. Un protagonismo al que también se han unido cantantes como Sabrina Carpenter, ganadora en tres categorías, o leyendas como Mariah Carey o Ricky Martin.

En un alarde de la sensualidad que siempre caracteriza las actuaciones de Sabrina Carpenter, la cantante dejó uno de los momentos más destacados de la noche con la puesta en escena de Tears, la canción de su nuevo álbum Man's best friend en cuyo videoclip se sumerge en la provocadora película The Rocky Horror Picture Show.

La flamante ganadora del premio Video Vanguard, Mariah Carey, dejó un espectacular mezcla sobre el escenario del UBS Arena con algunos de sus temas más icónicos como Honey & Heartbreaker, Obsessed o It's Like That, además del single Type dangerous, adelanto de su próximo álbum Here for it all.

El puertorriqueño Ricky Martin ha sido el protagonista de un momento histórico para los MTV VMAs, siendo el primer galardonado con el Latin Icon Award. Una gesta que ha querido celebrar al ritmo de canciones tan icónicas como él mismo.

El fallecimiento de Ozzy Osbourne, líder y vocalista de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath, el pasado 22 de julio ha sido una de las noticias más trágicas del año musical. Un momento de tristeza que los MTV VMAs han querido recordar con un homenaje musical de la mano de referentes del género como Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencourt y Yungblud.

Tate McRae arrancó la velada como una de las artistas más destacadas en cuanto a nominaciones, llevándose finalmente el galardón en la categoría de Mejor Edición por su canción Just Keep Watching, de la banda sonora de la película F1. Un premio que quiso celebrar sobre el escenario actuando al ritmo de Revolving Door y Sports Car.

El veterano rapero Busta Rhymes ha demostrado que sigue en plena forma tras más de 30 años de carrera tras recibir su premio Rock the Bells Visionary Award. Una ocasión en la que, en compañía de su corista Spliff Star y compañeros como Joyner Lucas, Papoose y GloRilla, ha hecho un recorrido por algunos de los éxitos más recordados de su carrera.

Alex Warren fue uno de los artistas que acaparó todas las miradas no solo por alzarse con el premio a Mejor Artista Nuevo, sino por confirmar con su actuación de sus hits Eternity y Ordinary que se trata de uno de los cantantes con mayor proyección del panorama.

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Mariah Carey

Ricky Martin

Homenaje a Ozzy Osbourne - Steven Tyler, Joe Perry, YUNGBLUD y Nunu Bettencourt

Busta Rhymes

Tate McRae

Alex Warren

KATSEYE

Doja Cat

Lola Young

Gunna

Post Malone y Jelly Roll

J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles y Lenny Tavárez

Megan Moroney

Conan Gray

