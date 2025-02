Así ha sido la actuación de Kendrick Lamar con SZA y Serena Williams en el intermedio de la Super Bowl

El rap ha sido el gran protagonista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LIX 2025.

Con una escenografía de estética urbana en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Kendrick Lamar combinó su característico estilo con una impactante narrativa visual en la que introdujo la bandera de la comunidad afro en el vestuario de los bailarines para mostrar el orgullo americano desde perspectivas marginadas.

Kendrick Lamar y su beef con Drake, protagonistas del espectáculo musical de la Super Bowl | Getty

El momento más comentado de la noche llegó con Not Like Us, su 'diss track' contra Drake. En el tema, el rapero lanza graves acusaciones al rapero, entre las que se encuentra la pederastia o la adicción al juego. Lamar no se guardó nada y, como guiño a la letra, lució un colgante con una gran 'A' en diamantes, que representa el término 'A Minor' (una menor). Aunque evitó interpretar Meet the Grahams, donde ataca directamente a la familia de Drake, sí incluyó Euphoria, reafirmando su rivalidad.

La actuación completa

El espectáculo también contó con la participación sorpresa de Serena Williams, vestida de azul, y de Samuel L. Jackson, quien presentó al rapero caracterizado como Uncle Sam, en castellano El Tío Sam. Además, SZA subió al escenario junto a Lamar, adelantando lo que será su próxima gira conjunta por 19 ciudades de Norteamérica.

Con una fusión impecable de jazz, funk y soul, Lamar también interpretó grandes éxitos como DNA, Be Humble y All the Stars, que pusieron de relieve por qué es uno de los artistas más influyentes del hip-hop actual. Su actuación llega apenas una semana después de llevarse cinco premios Grammy, consolidando su dominio en la industria musical.