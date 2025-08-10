Las tiernas fotografías de Justin Bieber con su hijo Jack Blues

Pese a los rumores desde hace años, Justin y Hailey Bieber continúan disfrutando de su amor en matrimonio. El cantante y la influencer se muestran más unidos que nunca desde que hace casi un año (el 22 de agosto de 2024) daban la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues.

A este niño, tal y como dejan claro, le vuelcan todo su amor y del que respetan su privacidad (al menos la de su rostro). La pareja comparte a menudo imágenes haciéndose cargo del pequeño, pero en lo que respecta a los paparazzis siempre protegen su imagen.

Eso sí: Justin Bieber ha mostrado su faceta como padre en su último disco, Swag. El artista ha compartido una sesión de fotos con la estética del álbum en posiciones imposibles con el bebé, siempre manteniendo su cara fuera del poco.

Jack Blues también es el protagonista del videoclip de Yukon, el segundo single de su nuevo disco. Se trata de una grabación íntima y familiar con el niño como protagonista.

El pequeño aparece en el vídeo sumergiéndose en el agua, jugando con su padre y recibiendo su cariño en forma de besos y abrazos. También aparece en distintos momentos con Hailey Bieber, quien luce el enorme anillo que le regaló Justin Bieber para renovar sus votos durante la grabación. El rostro de Jack Blues no aparece en ningún momento.

Unas fotos de lo más entrañables

Ahora, más paternal que nunca, Justin Bieber ha vuelto a compartir unas tiernas imágenes con su hijo. En ellas el cantante aparece mostrando sus respectivas cabezas (ambas rubias), y también aparece el canadiense besándole el cabello al pequeño.

Todo ello desde un sofá, donde parece que comparten grandes momentos en familia.