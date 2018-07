Así es la versión 'low cost' del vestido de pedida de mano de Pilar Rubio

La pareja, que lleva seis años de relación y tienen tres hijos en común, ha decidido dar el paso definitivo. Sergio Ramos y Pilar Rubio se darán el sí quiero muy pronto.

El futbolista le hizo la pregunta a su chica durante una romántica cena a la luz de la velas en el restaurante de Paco Roncero. La presentadora, que no sabemos si se lo esperaba o no, escogió para la ocasión un ajustado vestido negro con escote bardot. Aunque fueron muchas usuarias preguntaron a la colaboradora de El Hormiguero de qué firma era, no hemos dado con su diseñador. Sin embargo, hay una versión low cost muy asequible para el resto de los mortales.

La tienda de ropa online Asos tiene a la venta un diseño muy parecido. Es de la marca Parisian. tiene un precio de 21,49 y está disponible en los colores negro y rojo. Sin embargo, la opción en negro está agotada.

La marca Missguided, que también puedes conseguir en Asos, tiene otro modelo muy similar que sí está disponible (de momento). Cuesta 38,99.