El ataque machista de Florentino Pérez a Sara Carbonero: "Ya sabes a lo que van"

Las aguas han amanecido revueltas en el Real Madrid. Unos audios secretos del presidente Florentino Pérez han puesto patas arriba al club de Chamartín. En ellos, el mandatario merengue califica de estafas a Raúl González y a Iker Casillas.

"Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo" o "Casillas ha sido el gran fallo que hemos tenido, pero le adoran" son algunas de las frases que recoge la información exclusiva de El Confidencial.

Las opiniones del presidente del Real Madrid van más allá de la plantilla. Sara Carbonero, pareja de Iker Casillas entre 2010 y 2021, también es objetivo de sus críticas.

A la periodista le dedica comentarios con una pátina claramente machista: “Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine”.

Comentarios despectivos y abiertamente soeces

Esta frase no es nada con lo que Florentino Pérez llega a decir de Sara Carbonero. El Confidencial asegura que "no escatimaba en comentarios despectivos, de corte machista o abiertamente soez", pero han decidido no publicarlos por respeto a la periodista.

“Le están dando de hostias a la Carbonero porque ella no es muy lista. ¿Cómo le va a decir eso Iker? Ella dijo en la tele que lo de Sergio Ramos y Mourinho no es de ahora, que viene desde hace un año. Eso no lo puede decir ella, macho… todo el mundo apunta a Iker, claro”, se escucha en los audios sobre unas declaraciones que hizo Sara Carbonero a finales de 2012. Poco después, Iker Casillas dejó el Real Madrid para irse a Oporto.

Sara Carbonero e Iker Casillas en una imagen de 2015, cuando se fueron a vivir a Oporto // Gtresonline

Del portero también tiene mucho que decir, y se refiere a él como un "pobre hombre": "No tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”.

Ataques a otras mujeres de futbolistas

Sara Carbonero está en el punto de mira de Florentino Pérez, aunque no es la única mujer de futbolista que se pone en su foco. El presidente blanco aprovecha la crítica a Sara Carbonero para atacar a otras mujeres.

"De esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama, van a no sé qué y aunque dicen que no, que yo soy muy buena y tal. Porque esta tía, le dan no sé qué y se cree ya que es una artista de cine”, insiste Pérez, que repite: "Estas tías ya sabes a lo que van, van a la fama".

La defensa de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid no ha tardado en responder a la noticia publicada por El Confidencial emitiendo un comunicado en la web del club. Lo que hace son matizar cuatro puntos.

" -Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.

-Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen.

-Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.

-He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar".

Los demás implicados en las grabaciones de Florentino Pérez no han hecho ningún tipo de declaración.