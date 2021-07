Kiki Morente, el joven cantaor del que dicen se ha enamorado Sara Carbonero

Sara Carbonero está de nuevo enamorada. La periodista, que el pasado marzo anunció su separación oficial del futbolista Iker Casillas, vive de nuevo ilusionada. Esa ilusión se la debe, según la revista Semana, al cantaor Kiki Morente.

El joven de Granada es hermano de Estrella y Soleá Morente e hijo de Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell.

Kiki Morente nació en diciembre de 1989 —tiene 31 años— y es el más desconocido del clan. Empezó su carrera en el flamenco como guitarrista y en 2017 publicó su primer (y de momento único) álbum, Albayzín.

"Es mi carta de presentación como cantaor, sin renunciar a la guitarra, y un homenaje a mis orígenes. Este barrio granadino, que lleva la tradición por bandera y donde se oyen guitarras y castañuelas desde primera hora de la mañana, nos lo ha dado todo a mi padre y a mí", contó sobre este trabajo, en el que deja la guitarra para dar protagonismo a su voz. Los guitarristas de Albayzín son aquí otros conocidos del flamenco como Juan y Pepe Habichuela y Juan Carmona Camborio.

El disco es un trabajo que empezó en 2009 y que hizo pensando en su padre. "Estoy feliz porque he hecho un disco de cante jondo como a mi padre le gustaría", contó en otra entrevista, también de 2018.

Una familia muy unida

Kiki Morente está muy unido a sus hermanas, Soleá y Estrella, con quienes se reúne todos los meses. "Nos ayudamos, nos pedimos consejos y tratamos de compartir siempre nuestro trabajo", dijo sobre la relación que tienen los tres, y señalando a Estrella como la que habla más claro a la hora de 'criticar': "Es la que ha cogido el papel de matriarca/patriarca".

A las reuniones familiares les debe precisamente este cambio profesional. "En el conservatorio empecé con la guitarra clásica, aprendiendo música y solfeo. Pero luego, en las reuniones familiares, tarareábamos todos y cuando salía por los locales de música y de flamenco con Juan Habichuela [nieto] me animaba a cantar. Me fui dando cuenta de que efectivamente era lo que más me gustaba, como hacen en mi casa, qué casualidad", contó en una entrevista con El arte de vivir el flamenco.