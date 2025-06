Azealia Banks cancela su concierto en Barcelona en el último momento: "Llenaron el recinto con humo de hielo seco por error"

Los fans de la rapera estadounidense Azealia Banks se llevaron una gran decepción este 23 de junio cuando, tan solo una hora antes de su comienzo, se anunció la cancelación del concierto de la artista en Barcelona.

El comunicado se dio ya en la misma sala Razzmatazz, y pese a que se explicó que había sido por motivos de salud, rápido corrieron los rumores en redes sociales de que la artista se había arrepentido del show, pues se la vio entrar en la sala de fiestas ese mismo día.

Horas después, la intérprete de Luxury ha explicado la razón por la que se canceló su concierto, y sus intenciones de hacerlo en otro momento: "Barcelona, ​​quiero reprogramar la actuación. Hubo una confusión en el local; mi rider dice específicamente que NO SE PUEDE USAR HIELO SECO, y creo que se confundieron y llenaron todo el recinto con humo de hielo seco por error".

A la artista no se sienta bien este recurso escénico, y su salud parece que se vio afectada: "Llegué a la prueba de sonido y me mareé muchísimo, y para cuando se me pasó el rollo ya eran las 23:00".

Banks ha dejado claro que es conocedora de la opinión pública sobre su cancelación, pero ha insistido: "Sé que no me vais a creer, pero no sé por qué pensáis que aterrizaría en Barcelona y no vendría a actuar porque simplemente no tenía ganas... No. No habría estado en la península Ibérica si no tuviera ganas…".

Azealia Banks, "muy congestionada" por el humo

La interprete de Count Contessa ha vuelto a hacer referencia al humo con el que se topó: "Esa mierda que hay en esas máquinas de humo es la misma mierda que hay en los vaporizadores, propilenglicol, que en realidad no debería ser ingerido, inhalado ni absorbido por vía transdérmica por nadie, pero a mí específicamente me cuesta MUCHO una vez que esa mierda entra en mi sistema, como una bocanada de vaporizador y mi garganta se cierra durante los siguientes dos días y eso es lo que me pasó anoche".

"Estoy muy congestionada ahora mismo. No estaba dispuesta a arriesgarme a subir al escenario y repetir lo de Miami o desmayarme y que las chicas me tomaran fotos, etc", ha justificado la rapera. Además, ha señalado a la propia sala: "No sé por qué un local empezaría a añadir efectos especiales a un espectáculo en un club interior, pero bueno, eso sucede".

La cantante ha insistido en que el amor por sus seguidores le habría impedido cancelar el show porque sí: "Os amo, chicos, y no os dejé plantados. Pero sé que probablemente todavía no me vais a creer y hablaréis mal de mí, así que da igual".

"Realmente no puedo soportar ese químico", ha insistido Azealia Banks, cerrando el comunicado y dejando en el aire la fecha de un nuevo concierto.