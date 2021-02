Bad Bunny ataca a John Morrison y The Miz en la WWE Royal Rumble: ¡Aquí tienes los mejores memes!

Bad Bunny ataca a John Morrison y The Miz en la WWE Royal Rumble / Youtube WWE

Bad Bunny ha empezado 2021 pisando fuerte. Tras consagrarse como el artista más escuchado del mundo durante el 2020, el puertorriqueño quiso estrenar el nuevo año con el lanzamiento del videoclip de su sencillo 'Booker T'.

Una canción muy reivindicativa en la que - a través de un videoclip acompañado del famoso luchador que da nombre al tema – lanzaba un mensaje a sus haters y a la industria musical, que no asumen que se ha convertido en pocos años en uno de los artistas más importantes del mundo.

👉Bad Bunny estrena el vídeo de 'Booker T' junto con la leyenda del boxeo que da nombre a la canción

Ahora, con esa misma canción ha querido protagonizar su primera actuación en directo del año. Lo ha hecho en el último evento organizado del famoso espectáculo de lucha libre de la WWE de los Estados Unidos, la Royal Rumble.

Ataviado con el mismo traje con el que protagoniza el videoclip y acompañado esta vez también en el escenario por el famoso luchador Booker T, Bad Bunny rindió homenaje a la lucha libre de la que se ha considerado siempre un gran admirador.

En una actuación llena de luces y pirotecnia, Benito puso ritmo a la gala y a los millones de espectadores que seguían en directo desde sus casas el evento. Sin más acompañamiento que un Booker T estático en medio del escenario, logró realizar un actuación tan impresionante que en pocas horas se ha convertido en tendencia mundial en YouTube contando por el momento con más de medio millón de visitas.

.

Sin embargo, por lo que Bad Bunny se ha hecho viral en redes sociales, más allá que su espectacular actuación, fue por lo que ocurrió a continuación.

.

Y es que el puertorriqueño, muy fanático de la lucha libre desde pequeño, no pudo resistirse a formar parte por un segundo de la lucha de la WWE. Por ello, tras acabar su canción no dudó en plantar cara a dos de los luchadores más famosos de la competición: John Morrison y The Miz .

.

.

Subiéndose al ring y en un alarmante muestra de valor, aprovechó que los dos luchadores se encontraban en el suelo para realizarles un mate lanzándose contra ellos directamente desde las cuerdas.

.

Un acontecimiento que no tardó mucho en convertirse en un absoluto fenómeno en las redes sociales que se llenaron de memes y de comentarios de muchos de los seguidores de la WWE asombrados con el espectáculo que había protagonizado el puertorriqueño tan solo al inicio de la velada.

.