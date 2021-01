Bad Bunny estrena el vídeo de ‘Booker T’ junto con la leyenda del boxeo que da nombre a la canción

Bad Bunny vuelve a la carga. Tras estrenar por sorpresa el pasado noviembre su tercer disco del 2020 'El último Tour del Mundo' y publicar un espectacular videoclip de su sencillo 'Yo Visto Asi' cargado de famosos, el puertorriqueño ha decidido estrenar el 2021 con el lanzamiento del vídeo de su tercer sencillo, 'Booker T''.

Protagonizado por el mismo ídolo y leyenda del boxeo que da nombre a la canción, Booker T, el reaggetonero presenta un nuevo estilo de vídeo en el que, a través de las rimas de su canción, simula convencer poco a poco al luchador para que se entregue al ritmo de la música latina.

'Booker T' es un grito de reivindicación personal plagado de mensajes directos al mundo de la canción y especialmente a los haters del cantante. A modo de desahogo, el puertorriqueño durante toda el tema carga contra todo el mundo que sigue sin asimilar que Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes principales y números uno de la industria desde que publicó su primer disco allá por el 2018.

"Voy a ser el jefe, me van a fichar, mi nombre por siempre se va a escuchar" canta mientras le comenta de forma confidencial al rapero la frase más famosa de la canción que ha despertado tanto admiración como críticas dentro de la industria "Le' molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone, ninguna de esta gente escribe en sus canciones, so no se emocionen…" rapea.

Al igual que siempre, la noticia del videoclip fue compartida por el propio Bad Bunny a través de una publicación en las redes sociales. Adjuntando una foto con el boxeador Booker T, el rapero anunciaba: "Soy un rey, campeón. Booker T, nuevo vídeo junto a la leyenda @bookertfivex.".

Y con eso le ha bastado. En menos de 48 horas, el vídeo ha logrado llegar a las 13 millones de reproducciones, confirmando una vez más que el cantante puertorriqueño no necesita de campañas de publicidad pagadas para difundir y seguir triunfando en la música.

LETRA DE BOOKER T DE BAD BUNNY

Ey, ey

Los pongo a bailar "La Pelúa" (wuh)

Y el que no baile que lo despeluquen (ey)

Hijo 'e putas, no me cuquen (no)

Lean los números pa' que se eduquen (wuh)

Yo no hago cancione', hago himnos pa' que no caduquen (ey)

En este género yo fui un Hadouken (ey, ey, ey)

Y se extinguieron como los dinosaurs (prr)

Antes que me apague' se apaga el sol (sss)

Subimo' y rompimo' el ascensor (ah)

El prepa que les tiró Bulbasaur

Ah, maldito conejo

Ahora los miro de arriba y de lejo', ey

No contesto DM, no, hablen con mi manejo

Pero él también va a pichar

Te juro que yo no me quise embichar, ey (ah, ah, ah)

Le metí a to'a' mis crush, shh, ya me aburro hasta 'e chichar (ay, rra)

Y yo sí soy milly sin usar Richard (ey)

Yankee se retira y vamo' a switchear (hu)

Voy a ser el jefe, me van a fichar

Mi nombre por siempre se va a escuchar (hu, hu, ,hu)

Porque estoy en mi peak (ey)

Estoy en mi peak ('toy en mi peak)

Soy un rey, campeón, Booker T (wuh, wuh, wuh) (Booker T)

Estoy en mi peak, ey ('toy en mi peak)

Estoy en mi peak, ja ('toy en mi peak)

Mírame en lo que me convertí (mírame, mírame)

Le' molesta mi premio de compositor

Pero es que ya nadie compone

Ninguna 'e esta gente escribe en sus canciones, so no se emocionen (uh)

El disco más vendi'o de este puto año (ey)

Los llevé pa' la escuela, to' el mundo tratando de hacerle secuela

Siguen en la fila, nadie se me cuela (ey)

Cheki, morena, cheki

Cheki, morena, eh

Bad Bunny se llevó to' los premio' y el cabrón ni fue (eh)

Ustedes pagando pa' irse virale' (ey)

Yo pegando temas sin hacerle' promo (promo)

La gente se pregunta cómo (¿cómo?)

Desde chamaquito saben cómo somo'

Nunca pido tenqui

Yo soy coco, ustede' bakin' (wuh)

Booker T tirándome un breaking

Estoy en mi peak, cabrón (ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey)

Y vo'a seguir en mi peak, cabrón, ey

Soy un rey, campeón, Booker T, ey (Booker T)

Estoy en mi peak, (estoy en mi peak)

Y vo'a seguir en mi peak, ey, ey (normal)

Mírame, ¿que tú qué? ¿Que tú qué? Nah-nah

Cabrón, tú eres feka

Can you dig it, sucker?

Ey, ey

Ey

Ni vo'a frontear, darle a repeat, cabrón

Pa' que veas que estoy bien hijueputa