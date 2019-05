Muere de forma repentina Ashley Massaro luchadora de WWE y modelo de Playboy

Ashley Massaro, leyenda de la WWE y famosa modelo Playboy, ha fallecido a a los 39 años en su casa de Nueva York. Los servicios médicos no fueron capaces de reanimarla. Todavía se desconocen las causas de la muerte, pero las autoridades lo están investigando. Todo a punta a que no se trata de ningún crimen, ya que han calificado el suceso como 'no criminal'.

Ashley Massaro, ganadora de l '2005 Raw Diva Search', se vio implicada en e año 2008 en un escándalo sexual que destapó la revista Rolling Stone, que aseguró que la luchadora pertenecía a una red de prostitución de lujo.

En 2016, Massaro se unió a una demanda contra WWE alegando que fue agredida sexualmente durante una gira internacional.