Lady Gaga emociona a Estados Unidos interpretando el himno nacional en la investidura de Joe Biden

La animadversión que Lady Gaga siente por Donald Trump no es ningún secreto. Así, era de esperar que la cantante se posicionase de manera pública en estas últimas elecciones, y que los demócratas la haya elegido para cantar el himno de Estados Unidos en la investidura de Joe Biden no es más que una prueba de la buena relación de la cantante con el partido y su equipo.

Así, la cantante ha participado de manera activa en la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, donde ha interpretado el himno nacional.

Vestida con una voluminosa falda roja, un cuerpo azul marino con el emblema de la paloma de la paz y la melena recogida en un moño trenzado, Gaga bajó las escaleras del Capitolio para acercarse a los micrófonos y deleitar al público con su interpretación de The Star-Spangled Banner (La bandera estrellada).

"UN DIA DE AMOR Y NO DE ODIO"

"Mañana será un día de paz para todos los americanos. Un día de amor y no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar de alegría por un futuro como país. Un sueño no violento, un sueño que proporcione seguridad para nuestras almas. Amor desde nuestro Capitolio". Con estas palabras celebraba la cantante en su cuenta de Instagram que Estados Unidos inicia una nueva etapa con Joe Biden al mando.

MÁS ACTUACIONES EN EL CAPITOLIO

Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake, y muchos más artistas unirán sus voces en el acto de investidura del Capitolio para dar la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos.