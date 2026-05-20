Bad Bunny tendrá figura en el Museo de Cera de Madrid

Bad Bunny, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura del cantante puertorriqueño, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo". Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

Esta noticia llega a pocas horas de que Bad Bunny celebre su primer concierto en España con la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El cantante actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 22 y 23 de mayo, y después celebrará diez conciertos en el Metropolitano de Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio.