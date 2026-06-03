Quién puede estar en La Casita de los conciertos de Bad Bunny

La Casita se ha convertido en el elemento más importante de los conciertos de Bad Bunny.

Pese a ser el segundo escenario del show, esta estructura basada en las casas de la clase trabajadora de Puerto Rico se ha convertido en todo un símbolo del DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour.

Fue al comenzar la gira tras la residencia de Bad Bunny en San Juan cuando pudimos comprobar que esa estructura iba a seguir presente en todos sus conciertos. Esta se utiliza para una de las partes del espectáculo y como una zona VIP en la que se reúnen y bailan artistas famosos

¿A quién podremos ver en La Casita? ¿Pueden entrar fans o solo invitados famosos? A continuación te contamos todo sobre La Casita de Bad Bunny.

¿Quién puede entrar en La Casita?

Las personas que disfrutan del concierto desde La Casita son generalmente rostros reconocidos que asisten al concierto por invitación de las marcas. En Madrid han pasado por ella personalidades como Esther Expósito, Lola Lolita, María León, Marta Ortega, Héctor Bellerín...

Pero el público que asiste con su entrada normal al show también tiene una oportunidad de acceder a este selecto escenario. Si te planteas si hay alguna forma de entrar en La Casita de Bad Bunny, la respuesta es sí, aunque es algo complicado. No existe un tipo de entrada que permita el acceso a La Casita, la única forma es ser seleccionado por la organización.

Al parecer, durante los shows la producción está pendiente de los fans con el objetivo de elegir a un seguidor o grupo de seguidores que puedan vivir este momento único junto a Bad Bunny. Los espectadores ya han fichado al reclutador, que se pasea generalmente a lo largo de la pista o junto a la barrera de La Casita para escoger a los asistentes que podrán vivir esta experiencia VIP.

La realidad es que las posibilidades de entrar en La Casita son bajas, ya que su capacidad es limitada. Según un artículo de AD, entrarían 30 personas en el interior, 15 en el balcón y hasta un máximo de 20 personas en el techo en caso de utilizarse.

Los que seguro estarán cerca son las personas que hayan comprado el 'Paquete VIP4 - Entrada Anticipada' que tiene un precio de 292,80 euros.

"Creo que lo que más cosa me da son los VIPS", contó Bad Bunny en una entrevista en Billboard. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo yo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y dije: 'Pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo'", añadió. "Va a ser este party de marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos".

Algunas quejas por los seleccionados para La Casita

Durante la gira de Bad Bunny por Latinoamérica La Casita fue cogiendo relevancia y los escogidos para bailar y cantar desde ella no fueron un problema, pero desde que el puertorriqueño aterrizara en España se ha desatado una oleada de críticas en redes sociales por el perfil de persona que escoge el reclutador.

Y es que en su mayoría son chicas jóvenes y normativas, con un mismo tipo de físico. En redes sociales se ha viralizado la idea de que el espacio convierte el concierto en un escaparate social más que en una experiencia compartida con fans estándar. Incluso los asistentes han publicado vídeos de cómo el reclutador de los espectadores que subirán a La Casita se rige siempre por el mismo tipo de chica, excluyendo otros cuerpos y a hombres por lo general.

Para muchos fans, en la práctica, La Casita contradice el discurso cercano y popular que defiende Bad Bunny, sobre todo el su último álbum. Así, muchos usuarios de redes sociales reclaman por presencia de todo tipo de físicos en el escenario secundario, como siempre ha revindicado el artista con sus videoclips, por ejemplo.

Y las críticas parecen haber hecho su efecto: en el concierto del 2 de junio en el Estadio Metropolitano el reclutador cambió por completo a elección de invitados para La Casita, lo que ha sido muy aplaudido por las redes sociales.

Qué es exactamente La Casita de Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny es una réplica de una casa típica puertorriqueña que combina el rosa con el amarillo, potenciando aún más la reivindicación de lo latino que Bad Bunny realiza en sus conciertos.

El objetivo de incluir este escenario en sus shows es crear un espacio cercano e íntimo, para muchos también cotidiano, que contraste con la magnitud del escenario principal. En este espacio más cercano con su público, Bad Bunny interpreta versiones de sus temas, comparte momentos únicos con sus fans y se reúne con invitados especiales.

Qué significa La Casita de Bad Bunny

La finalidad principal de La Casita, al igual que el resto de la escenografía de sus shows, es transmitir y enaltecer la identidad del país natal de Bad Bunny: Puerto Rico.

Asimismo, funciona como un elemento simple para acercar un pedacito de la cultura latina al público internacional, promocionándola no solo mediante la música y el baile, sino mediante la escenografía.

De esta forma, La Casita siempre estará presente en el imaginario colectivo de lo que es Puerto Rico para el mundo. Además, paralelamente, al ser un lugar al que solo tiene acceso un grupo privilegiado de fans, se resignifica un espacio que en origen era una casa humilde y se convierte en un lugar exclusivo y único.