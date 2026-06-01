¿Qué está pasando con La Casita de Bad Bunny? Polémica en redes por las personas seleccionadas en los conciertos de Madrid

Bad Bunny actuando sobre La Casita durante la actuación de medio tiempo de la Super Bowl | Getty

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DeBÍ TiRAR MáS FOToS TOUR ha revolucionado la música en directo. La gira ya está avanzando en España, donde Bad Bunny dará un total de 12 conciertos: dos en Barcelona y diez en Madrid.

Cada una de las citas del puertorriqueño ahora en el Estadio Metropolitano de Madrid corrobora que el artista sea la superestrella de moda, pero el público de España está siendo crítico con uno de los elementos más destacados del show.

Se trata de La Casita, el segundo escenario de Bad Bunny en sus espectáculos de la gira. Al igual que el resto de elementos presentes en la escenografía, La Casita tiene como objetivo transmitir y enaltecer los elementos identitarios de Puerto Rico. Pero, además, este espacio sirve de puente de conexión con el público del cantante, promocionando así la cultura no solo mediante la música y el baile, sino mediante todo el apartado visual.

¿Y de dónde nacen las críticas? Las redes sociales se están llenando de comentarios negativos hacia el tipo de espectadores que son seleccionados para ver el show desde este escenario tan destacado, pues, para muchos, se pierde el significado que debería tener este ya emblemático elemento de la gira.

Famosos y mujeres escogidas del público

De la experiencia de estar en La Casita pueden disfrutar las personas que tengan entradas VIP, entre los que se incluyen aquellos famosos que son invitados al concierto. Por este escenario han pasado reconocidos rostros en España, como el de Esther Expósito, Los Javis, Úrsula Corberó, María León, Lamine Yamal, Ibai Llanos...

El propio Bad Bunny se pronunció sobre esta tendencia en su propio show al comienzo del tour. "Creo que lo más que me da cosa son los VIPS", contó en una entrevista en Billboard. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo yo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y yo dije, pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo", añadió. "Va a ser este party de marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos", defendió el puertorriqueño.

Más de 80 conciertos después entre la residencia en Puerto Rico y la gira, queda claro que los que suben a La Casita son famosos e influencers, pero también algunas personas seleccionadas del público, en su mayoría chicas jóvenes y normativas.

Todo esto genera acusaciones tanto de elitismo como de poca diversidad entre las personas elegidas para el stage B. Para muchos fans, en la práctica, La Casita contradice el discurso cercano y popular que defiende Bad Bunny, sobre todo el su último álbum.

De hecho, en redes sociales se ha viralizado la idea de que el espacio convierte el concierto en un escaparate social más que en una experiencia compartida con fans estándar. Incluso los asistentes han publicado vídeos de cómo el reclutador de los espectadores que subirán a La Casita se rige siempre por el mismo tipo de chica.

Sobre este último punto recae la polémica más fuerte de estos días, y muchos usuarios de redes sociales reclaman por presencia de todo tipo de físicos en el escenario secundario, como siempre ha revindicado el artista con sus videoclips, por ejemplo.

Todas estas personas que viven el concierto desde La Casita tienen la oportunidad no solo de bailar junto a Bad Bunny en una parte del concierto, sino en salir en las grandes pantallas del estadio cuando el artista se encuentra en este escenario, lo que las convierte rápidamente en personas virales en redes sociales.

¿Bad Bunny fetichiza la pobreza con La Casita?

Otra crítica que se está compartiendo en redes sociales es que la casa replica una vivienda humilde puertorriqueña mientras dentro se reúnen famosos en su mayoría. Algunas personas ven ahí una estetización romántica de la pobreza caribeña, convertida en algo exclusivo.

Tal es la polémica que alguien publicó un falso anuncio vendiendo La Casita por un millón de euros como crítica a la crisis de vivienda y al acceso exclusivo que representa el espacio VIP del show.

Una primera polémica que señala a los derechos de La Casita

La primera vez que pudimos ver La Casita fue en los conciertos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico en verano de 2025. La idea de incluirla en los shows del Choli (Coliseo de Puerto Rico) era transmitir la nostalgia y el orgullo que siente por la identidad puertorriqueña.

Su diseñadora es Mayna Magruder Ortiz y Rafael Pérez Rodríguez se encargó de ejecutarla. El diseño es una imitación de una vivienda real de Humacao (Puerto Rico), la cual aparece en el cortometraje DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Tras su primera aparición y el cariño que la audiencia le cogió a La Casita, Bad Bunny decidió añadirla en los conciertos de su gira, reafirmando su valor como elemento de la identidad boricua y que está dejando su huella incluso en escenarios internacionales.

En ese momento el puertorriqueño recibió una demanda presentada por el propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, que dijo que solo autorizó la réplica de La Casita para el corto, pero no que se usase en los conciertos.