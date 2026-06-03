Bad Bunny llama a Young Miko como artista invitada de su tercer concierto en Madrid para cantar 'FINA'

Bad Bunny, en su primer concierto de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Madrid | Agencia EFE

... Y la tercera invitada de Bad Bunny en Madrid ha sido Young Miko. El cantante puertorriqueño invitó a la también puertorriqueña al concierto del martes 2 de junio en el Metropolitano. Juntos cantaron su colaboración FINA (2023). Además, la artista urbana cantó otras tres canciones.

... Y la tercera invitada de Bad Bunny en Madrid ha sido Young Miko.

El cantante puertorriqueño invitó a la también puertorriqueña al concierto del martes 2 de junio en el Metropolitano. Juntos cantaron su colaboración FINA, lanzada en 2023.

La intérprete de 28 años se unió así a Myke Towers, invitado del primer concierto en la capital, y a Luar la L, artista sorpresa de la segunda fecha. Además de cantar el tema que firma con Bad Bunny, canción exclusiva del concierto, interpretó otros tres temas: BIAF <3, Chulo pt.2 (su colaboración con Tokischa y Bad Gyal) y WASSUP.