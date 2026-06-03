CANCIÓN EXCLUSIVA

Bad Bunny llama a Young Miko como artista invitada de su tercer concierto en Madrid para cantar 'FINA'

... Y la tercera invitada de Bad Bunny en Madrid ha sido Young Miko. El cantante puertorriqueño invitó a la también puertorriqueña al concierto del martes 2 de junio en el Metropolitano. Juntos cantaron su colaboración FINA (2023). Además, la artista urbana cantó otras tres canciones.

Bad Bunny, en su primer concierto de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Madrid
Bad Bunny, en su primer concierto de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Madrid | Agencia EFE

Europa FM

Madrid03/06/2026 08:24

... Y la tercera invitada de Bad Bunny en Madrid ha sido Young Miko.

El cantante puertorriqueño invitó a la también puertorriqueña al concierto del martes 2 de junio en el Metropolitano. Juntos cantaron su colaboración FINA, lanzada en 2023.

La intérprete de 28 años se unió así a Myke Towers, invitado del primer concierto en la capital, y a Luar la L, artista sorpresa de la segunda fecha. Además de cantar el tema que firma con Bad Bunny, canción exclusiva del concierto, interpretó otros tres temas: BIAF <3, Chulo pt.2 (su colaboración con Tokischa y Bad Gyal) y WASSUP.