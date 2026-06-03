Andrés Koi desvela cómo será su próxima gira: "Quiero que refleje tal y como hemos grabado 'Sol de Invierno'"

Andrés Koi continúa añadiendo baldosas en su camino musical, y esta primavera dio la bienvenida a Sol de Invierno, su segundo álbum en solitario, pero el primero como artista independiente.

Sobre este proyecto tan especial charla con Europa FM en una entrevista en el que el cantante detalla el significado de algunas de sus nuevas canciones, adelanta detalles de su próxima gira y reivindica utilizar la música a modo concienciador.

"Me encuentro en un momento con AIJAG fue un experimento que estuve que hacer tras una larga época con Dvicio para volver a encontrarme, y ahora es un momento donde me encuentro de nuevo con canciones hechas a guitarra y voz", expone sobre este proyecto, en comparación con el primero "Pese a esa producción más sencilla", el artista está focalizado en cómo sonaran los temas "en concierto".

Una gira especial con el disco

Y es que tras el verano Andrés Koi se subirá de nuevo a los escenarios de salas de toda España con su gira Siempre sale el sol. "Vengo de hacer un par de giras casi a guitarra y voz o con un set bastante reducido y en con este álbum tengo muchas ganas de estar con toda la banda", adelanta sobre lo que pueden esperar los espectadores.

"Quiero que se refleje tal y como lo hemos grabado", insiste el artista. Y cree que con Mesita de noche la gente se va a volver especialmente "eufórica" en directo.

"Por lo general me agarro más a la solución que al problema"

Sol de Invierno es un disco con el que Andrés Koi refleja cómo se le puede dar la vuelta a una situación difícil. "Soy bastante optimista, me he dado cuenta. Básicamente porque en situaciones complicadas que se me han presentado a lo largo de la vida por lo general me agarro más a la solución que al problema". El artista vuelca esta positividad hasta en el color del álbum, más del "amanecer", "la salida del sol después de un momento más frío y de búsqueda".

"Los dos principales mensajes del disco son 'Siempre sale el sol' y 'Apuesta por ti'", que son precisamente la primera y la última canción del disco, pues el orden de los temas en el álbum está muy pensado. Para él el arranque es "una declaración de intenciones", mientras que termina con "un mensaje que le regaló la vida". De hecho, la última pista del proyecto es narrada, en la que el cantante cuenta una anécdota con un taxista que lo llenó de amor propio. Una historia que decidió narrar y no cantar: "Fue algo tan emocionante que cuando llegué a mi casa, cogí el móvil y lo grabé. Verbalizarlo de primeras fue lo que me hizo pensar que era más interesante".

Así surgió su colaboración con Taburete

En Sol de Invierno encontramos la colaboración de Andrés Koi con Taburete, que salió "poco a poco": "La creación de la canción fue muy fortuita. Quedamos Willy y yo a comer, cogí una guitarra de su casa que me gusta como suena. Llevábamos un tiempo hablando de cuánta gente falsa hay en general pero sobre todo en esta industria. Queríamos empezar con esa historia y tirar del hilo".

"La canción era mucho más lenta, pero en el estudio la fuimos acelerando", desvela el artista. Además, señala que fue "muy bonito" presentarla en directo en Polar Sound, actuación que pasó a ser el videoclip oficial de la canción.

Es la única colaboración del disco, pero Andrés Koi adelanta un próximo featuring pronto: "No lo tengo todo planeado, pero una artista me llamó hace unas semanas y grabé con ella". Aunque no puede desvelar el nombre, confirmó que es "española".

Andrés Koi se rodea de los mejores, tanto es así que a principios de 2026 tuvo la oportunidad de abrir el show de Manuel Carrasco en México. "Fue bonito poder vivir esa noche juntos, también por acercarme un poco más a él y por compartir una cena", expresa el cantante, quien es muy amigo de los músicos que acompañan al onubense en los conciertos, y esta oportunidad le hizo especial ilusión. "Canté una canción con él y fue muy emocionante", rememora.

Del potente mensaje sobre México a su actuación por Venezuela

Siguiendo por la línea de México, le preguntamos a Andrés Koi el mensaje tan potente de su canción Los Ángeles, en la que un desgarrador verso se cuela en la letra: "Es algo tan denigrante el feminicidio en México / Es algo tan repugnante el feminicidio en México". El tema surgió cuando él vivía en la mencionada ciudad estadounidense, pero bajaba mucho al país vecino.

"Me acuerdo que estaba en una salida de bicis por México y me dijeron que había mujeres que lo pasaban mal corriendo solas porque había mucho feminicidio, y justo al volver a Los Ángeles pasé por un parque donde había chicas y chicos guapísimos corriendo, y ese contraste es lo que me hizo hablar de ello", reflexiona sobre la canción.

Por esta línea más social el artista también estuvo presente en el acto por el pueblo venezolano que acogió la Plaza del Sol de Madrid, donde el artista cantó Simón, banda sonora a su voz de la película homónima. "A veces me siento intruso al no ser venezolano y al estar opinando de una causa que no me golpea, pero esto fue algo que surgió de una forma supergenuina. Gracias a un video que me enseñó mi ex venezolana yo escribí esta canción acerca de la falta de libertad del pueblo venezolano", nos cuenta el cantante.

A partir de ahí Andrés Koi se encuentra muy ligado musicalmente a Venezuela. "María Corina me invitó [a la concentración en Madrid] y fue espectacular, creo que es bonito que alguien que es español le cante a una injusticia", reflexiona para Europa FM.

Con todos estos mensajes y con la música como conductora, Andrés Koi continúa redescubriéndose en lo musical, con muchas ganas de reencontrarse con su público el próximo curso.