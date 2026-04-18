Rosalía sorprende al cantar 'Malamente' a capela en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Rosalía ha regalado un momento único al público de Barcelona. Este viernes 17 de abril, la artista ha cantado por primera vez una canción de su disco El Mal Querer en el LUX TOUR .

Rosalía ha celebrado este viernes 17 de abril el tercer concierto del LUX TOUR en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Como ya es costumbre, la artista ha hablado con una fan antes de cantar Sauvignon Blanc y ha sorprendido a todos los asistentes al cantar la primera estrofa de su primer éxito: Malamente.

"¿Cómo te llamas?", ha preguntado Rosalía. "Helena con h. Helena con h, muchas gracias por escuchar mis canciones desde que tenías seis años. Tus padres tenían muy buen gusto. Sabía su padre que a ella le encantaba el flamenco y dijo: 'Te voy a poner esta canción, que seguro te va a encantar'. Dice que se enamoró de la canción. Pero ¿qué canción era, Helena?". Y no era otra que Malamente.

Así, Rosalía ha empezado a interpretar la canción a capela: "Ese cristalito roto / Yo sentí como crujía / Antes de caerse al suelo / Ya sabía que se rompía / Está parpadeando / La luz del descansillo / Una voz en la escalera / Alguien cruzando el pasillo".

Este momento improvisado le ha valido a Rosalía para cantar un tema de El Mal Querer por primera vez durante el LUX TOUR, ya que su segundo disco es el único que no tiene presencia en el repertorio de su gira actual.

"Helena, gracias por estar aquí y gracias a tu padre por enseñarte la canción", ha zanjado Rosalía antes de seguir con el concierto.