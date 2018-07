Bailando de Enrique Iglesias supera los mil millones de visitas en YouTube

De esta manera, Bailando se convierte en el sexto videoclip musical más visto en YouTube y en el primero en castellano. Esta lista la sigue liderando el surcoreano PSY con su Gangman Style, seguido de Baby de Justin Bieber y Blank Space de Taylor Swift .

Tras este triunvirato aparece Katy Perry con un doblete gracias a sus videoclips Dark Horse y Roar, precediendo así a Enrique Iglesias en la sexta plaza. Tras el español, de nuevo Taylor Swift con Shake it off, Meghan Trainor con All about that bass, Uptown funk de Bruno Mars y Mark Ronson y LMFAO con su Party rock anthem.