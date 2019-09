J Balvin confiesa que sufre ansiedad y asegura que va a tratamiento: "los psiquiatras no son para locos"

El reggaetonero J Balvin ha sorprendido a sus fans con una sincera publicación en la que confiesa sus problemas con la ansiedad. Asegura que es un tema "que muy pocas personas hablan", así que ha animado a sus fans a buscar ayuda si la necesitan.

"Busquen ayuda profesional, los psiquiatras no son pa locos, más loco es no salir de esto", escribía J Balvin, una de las estrellas latinas con más reconocimiento mundial. Hace solo unas semanas se llevaba un premio MTV VMas por su colaboración con Rosalía en Con Altura.

"Buenos días , buenos días , buenos días !! Ansiedad ? A mi me pasa , les ha pasado ? O no saben que es ? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. BUSQUEN AYUDA PROFESIONAL, LOS PSIQUIATRAS NO SON PA LOCOS , MAS LOCO S NO SALIR DE ESTO".

No es la primera vez que J Balvin habla de sus problemas. El cantante llegó a pesar más de 100 kilos durante su adolescencia y tampoco tuvo reparos en compartirlo con sus seguidores.

Tampoco es el primer artista que se muestra vulnerable en las redes sociales. Justin Bieber, Selena Gomez y Billie Eilish son otros cantantes que luchan día a día contra sus demonios internos.