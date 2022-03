Bella Hadid confiesa por qué se operó la nariz con 14 años: "Era la hermana fea"

Bella Hadid es una de las top model más famosas de todo el mundo. Las firmas más prestigiosas se la disputan para que desfile con sus diseños o preste su imagen para millonarias campañas de publicidad.

Sin embargo, para Bella su innegable belleza no ha sido siempre algo tan objetivo. La modelo de 25 años es la protagonista del nuevo número de Vogue, donde ha realizado una extensa entrevista en la que habla de temas muy personales.

Uno de ellos es el de los supuestos retoques estéticos que siempre se ha rumoreado que se ha hecho. En redes sociales, es muy común encontrar una imagen de Bella adolescente, comparándola con una actual y asegurando que se ha hecho una serie de retoques y cirugías con el paso de los años.

"La gente cree que me he cambiado totalmente el rostro porque hay una foto mía de adolescente con la cara hinchada. Estoy bastante convencida de que no estás igual ahora que a los 13, ¿verdad?", ha desmentido de forma muy contundente, asegurando que no se ha hecho nada en los pómulos ni en los labios. Sobre sus ojos rasgados, la modelo ha confesado que consigue ese efecto utilizando esparadrapo.

La única operación estética de Bella Hadid

Por otro lado, Bella no ha tenido problemas en admitir que la única cirugía estética que se ha hecho fue una rinoplastia cuando tenía 14 años. Una operación de la que se arrepiente en la actualidad, ya que le gustaría conservar "la nariz de sus ancestros".

El motivo por el que decidió hacerse un cambio tan importante en el rostro a tan corta edad fue por baja autoestima y por compararse con su hermana, la también modelo Gigi Hadid. "Era la hermana fea, no era tan guay como Gigi, no llamaba tanto la atención", ha confesado, añadiendo que el hecho de que la gente dijese eso de ambas hermanas hizo que se lo terminase creyendo.

En esta línea de confesiones, Bella ha admitido ser una persona llena de inseguridades, lo que le provoca trastornos de ansiedad y depresión constantes por intentar encajar en la industria de la moda. Tanto es así que estos problemas han derivado en trastornos alimenticios y problemas de percepción corporal.

Algo que, por desgracia, es bastante habitual. Hace unos meses la actriz Megan Fox, considerada una de las intérpretes más bellas de los último años, también admitió sufrir dismorfia corporal, lo que le ha llevado a tener depresión y a realizarse distintos retoques estéticos.