Bella Hadid se sincera sobre por qué dejó de beber alcohol: "No era capaz de controlarme"

La modelo Bella Hadid , que dejó hace seis meses el alcohol , se ha sincerado sobre los motivos que le han llevado a dejar la bebida . "He bebido lo que me corresponde", ha asegurado.

La lucha contra las adicciones es constante en nuestro día a día y productos tan cotidianos como el alcohol se han convertido en problemas para muchas personas. Una de las que ha experimentado esto ha sido la propia Bella Hadid, que dejó a un lado las bebidas alcohólicas hace meses por el efecto adverso que estas le ocasionaban.

La modelo, de 25 años, se ha sincerado sobre su sobriedad en una entrevista con el portal InStyle, donde ha confesado que se volvió "mucho más difícil levantar el vaso" después de que su médico le mostrara los efectos del alcohol en su cerebro.

"He bebido lo que me corresponde", explicaba Hadid, que dejó el alcohol hace seis meses. "Me encantaba el alcohol y llegué al punto en que incluso yo comencé a, ya sabes, cancelar noches de fiesta y sentí que no sería capaz de controlarme", reiteraba la empresaria.

Ahora, la modelo acaba de lanzar Kin Euphorics, una marca de bebidas no alcohólicas para adultos que promete mejorarla concentración y la creatividad. De hecho, después de probarla por primera vez, la modelo ha explicado que llegó a ser de gran ayuda con sus problemas de ansiedad, su enfermedad de Lyme y el agotamiento que sufría a causa de la carga de trabajo que ha tenido que soportar.

"No siento la necesidad [de beber alcohol] porque sé cómo me afectará a las 3 de la mañana cuando me despierto con una ansiedad horrible pensando en eso que dije hace cinco años cuando me gradué de la escuela secundaria", reiteraba Hadid, que ha explicado que "existe este efecto interminable de dolor y estrés por esos pocos tragos que en realidad no hicieron mucho".

Concienciada con la salud mental

No es la primera vez que la mayor de las hermanas Hadid habla sobre los problemas de salud mental que ha ido arrastrando desde hace años. De hecho, en noviembre de 2021 la modelo se sinceró sobre ello con unas imágenes de ella llorando.

"Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga problemas, recuerda esto. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental/desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que tiene sus altibajos y a veces va de lado a lado", explicaba.

Después, ha explicado su situación personal, en la que lleva mucho tiempo lidiando con la ansiedad y lo que ha aprendido durante todo este tiempo: "Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre hay espacio para que comience de nuevo, pero para mí siempre ha sido bueno saber que incluso si son unos días, semanas o meses, mejora, hasta cierto punto, incluso por un momento)".