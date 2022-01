Bella Hadid asegura que su ansiedad le impedía salir de casa: "Un dolor mental y físico insoportable"

Se trata de una de las top model más cotizadas del mundo y a sus 25 años cuenta con un currículum de infarto. Pero el terreno laboral ha terminado haciendo mella en la salud mental de Bella Hadid, y la imagen que tiene de sí misma se ha tornado tanto que la inseguridad la paraliza.

Cualquiera podría pensar que con casi 49 millones de seguidores en Instagram y un buen séquito de maquilladores, peluqueros y modistos deseosos de vestirla y convertirla en su musa, Bella Hadid tiene poco de lo que preocuparse. Pero nada más lejos de la realidad.

"Estaba en una posición mental tan extraña que para mí resultaba complicado simplemente salir de casa y decidir qué ponerme, especialmente con la ansiedad que me generaba tenerlos -a los fotógrafos- en la puerta de casa y todo eso", confiesa la joven en una entrevista con The Wall Street Journal.

Con este mismo medio expresó su voluntad de permanecer ajena a las opiniones de terceros, algo que puede causar mucho sufrimiento sino se gestiona adecuadamente. "Este último año ha sido muy importante para mí aprender que si la gente habla de mi estilo, si les gusta, si no, no importa, da igual, porque es mi estilo. Cuando salgo de casa por las mañanas lo que me pregunto es: ¿Me hace feliz esto? ¿Me siento bien con ello y estoy cómoda?", se pregunta.

Bella Hadid muestra varias fotos llorando // Instagram @bellahadid

Incapaz de responder los mensajes de texto de su madre y su hermana

Le resultaba difícil expresar y verbalizar sus emociones. La ansiedad la aplastaba como una losa y se vio incapaz de hablar incluso con sus más allegados. En vez de responder sus mensajes, enviaba fotos.

"Mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y en vez de responderles con un mensaje, les mandaba una foto. Era lo más fácil de hacer para mí en ese momento porque nunca era capaz de explicar cómo me sentía. Estaba pasando por un dolor físico y mental insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años de mi vida", contó.

Bella Hadid sufre depresión desde hace varios años, pero no fue hasta el pasado noviembre cuando decidió exponer ese lado vulnerable y desconocido para su público: publicó nueve fotografías llorando con las que quería aportar algo de realidad y naturalidad en una cuenta llena de lujo y glamour.

"Fue para dejar claro que cualquiera que se sintiera de ese modo supiera que estaba bien sentirse así. Incluso aunque en Instagram las cosas se vean siempre tan bonitas, al fin y al cabo todos estamos hechos de la misma pasta. Pensé que sería bueno para mí contar mi verdad y, en cierto punto, no colgar más fotos bonitas. Eso estaba superado", dice ahora sobre aquella confesión.

En el texto que acompañaba las fotos explicaba que: "todo ser humano es distinto, todos tenemos algo especial y único que ofrecer. Y la gente olvida que todos nos sentimos básicamente del mismo modo: perdidos, confundidos, nada seguros de por qué estamos aquí. Esa ansiedad la siente todo el mundo, e intenta taparla de algún modo", dijo.