Alyssa Milano: "Tomo medicación cada día para la ansiedad y el pánico"

Alyssa Milano se enfrentó a un hater en sus redes sociales. En los comentarios a uno de sus vídeos, un seguidor le preguntó a la actriz si había olvidado tomar su medicación. "En primer lugar, no, no me olvidé de tomar mi medicación", respondió.

A continuación, Milano explicó los detalles de su salud mental y los motivos por los que tiene que tomar medicación. "Tomo mi medicación todos los días. Tengo ansiedad con trastorno de estrés postraumático complejo y trastorno de pánico, así que tomo medicación porque me gusta ser funcional".

Después, pidió un cambio en la sociedad respecto a la salud mental: "Creo que es hora de que desestigmaticemos los medicamentos de la salud mental como hemos hecho, digamos, no sé, con el Botox. Gracias".

Mensajes de apoyo

Tras el enfrentamiento verbal y el alegato, Alyssa Milano añadió un pie de foto a su fotografía diciendo: "¿Podemos intentar alejarnos del uso frívolo del lenguaje sobre la salud mental?".

La actriz recibió numerosos comentarios de apoyo, no solo de sus seguidores también de compañeros de profesión como Sharon Stone que escribió: "¡Brava!". Desde el año 2018, Alyssa Milano lucha por hacer público los problemas de salud mental y desestigmaticizar la medicación para cuidar los trastornos mentales.

En una entrevista para la reviste Time, la actriz develó que sufre problemas de ansiedad desde el nacimiento de su hijo en 2011.