El beso de Harry Styles al cómico Ben Marshall: "Esto es 'queerbaiting'"
Harry Styles fue el último invitado de Saturday Night Live y usó las críticas que recibía en su pasado para dejar caer que no es heterosexual, terminando el monólogo con un beso que no tardó en hacerse viral en redes sociales.
El discurso eliminado de Harry Styles en el montaje del concierto 'Una noche en Mánchester'
Harry Styles fue el invitado a Saturday Night Live después de un primer cameo con Ryan Gosling hace tan solo unos días. El artista aprovechó su visita para hablar de su nuevo álbum y lanzar pullas a sus haters.
"Hice mi última gira en 2023 y después me tomé mucho tiempo libre. Me di cuenta de que había pasado más de la mitad de mi vida de gira, creando álbumes y creando canciones de frutas que la gente cree que son de sexo", explicó con mucho humor, insistiendo en que le gusta tanto "la fruta" como "el sexo".
Volviendo a aquellos años, Harry Styles sorprendió al no ser contundente con su sexualidad, rebatiendo una crítica constante a sus estilismos sobre el escenario: "En ese momento la gente parecía prestar mucha atención a la ropa que usaba, y algunos me acusaron de algo llamado queerbaiting. ¿Pero alguna vez se te ocurrió que tal vez no sabes todo sobre mí, papá?".
Y es que el artista ha sido acusado de usar esta estrategia de marketing y narrativa por la que se insinúa como parte del colectivo LGBTQ+ sin serlo, tan solo con el fin de atraer a más audiencia. Pero el cantante se atreve a dejar en el aire ahora su orientación sexual.
"Me han preguntado mucho sobre que he hecho en esta pausa. Sinceramente, aprendí mucho sobre mí [...] Soy tremendamente aburrido", bromeó, continuando con chistes sobre sexo y drogas.
Y tras hablar de su nuevo disco, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, aprovechó el título para cerrar a lo grande besando al cómico Ben marshall, que apareció en escena.
"¡Eso es queerbating!", sentenció el intérprete de Watermelon Sugar con un guiño a la cámara.