El beso de Harry Styles al cómico Ben Marshall: "Esto es 'queerbaiting'"

Harry Styles fue el invitado a Saturday Night Live después de un primer cameo con Ryan Gosling hace tan solo unos días. El artista aprovechó su visita para hablar de su nuevo álbum y lanzar pullas a sus haters.

"Hice mi última gira en 2023 y después me tomé mucho tiempo libre. Me di cuenta de que había pasado más de la mitad de mi vida de gira, creando álbumes y creando canciones de frutas que la gente cree que son de sexo", explicó con mucho humor, insistiendo en que le gusta tanto "la fruta" como "el sexo".

Volviendo a aquellos años, Harry Styles sorprendió al no ser contundente con su sexualidad, rebatiendo una crítica constante a sus estilismos sobre el escenario: "En ese momento la gente parecía prestar mucha atención a la ropa que usaba, y algunos me acusaron de algo llamado queerbaiting. ¿Pero alguna vez se te ocurrió que tal vez no sabes todo sobre mí, papá?".

Y es que el artista ha sido acusado de usar esta estrategia de marketing y narrativa por la que se insinúa como parte del colectivo LGBTQ+ sin serlo, tan solo con el fin de atraer a más audiencia. Pero el cantante se atreve a dejar en el aire ahora su orientación sexual.

"Me han preguntado mucho sobre que he hecho en esta pausa. Sinceramente, aprendí mucho sobre mí [...] Soy tremendamente aburrido", bromeó, continuando con chistes sobre sexo y drogas.

Y tras hablar de su nuevo disco, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, aprovechó el título para cerrar a lo grande besando al cómico Ben marshall, que apareció en escena.

"¡Eso es queerbating!", sentenció el intérprete de Watermelon Sugar con un guiño a la cámara.