El discurso eliminado de Harry Styles en el montaje del concierto 'Una noche en Mánchester'

Harry Styles está de estreno con cuarto y nuevo álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el mismo que presentó en directo el pasado 6 de marzo en el Co-op Live de Mánchester. Ahora, todo el mundo puede disfrutar de ese concierto, pues Netflix ha estrenado el especial este 8 de marzo bajo el nombre Una noche en Mánchester.

Sin embargo, este one-night-only show se vivió distinto respecto al montaje disponible en la plataforma de streaming. Según sus fans, Harry Styles pronunció un emocionante discurso antes de cantar al piano Coming Up Roses, una balada de su nuevo disco. Un discurso que no aparece en la grabación de Netflix, pues solo se aprecia cómo el artista le dedica la canción a una persona: "Tom, esta es para ti".

La cuenta de X @HS_News_ publicó, el mismo 6 de marzo, las palabras que pronunció Harry Styles antes de interpretar el tema. Con la presentación completa, se entiende que el británico habla del productor Thomas Edward Percy Hul, conocido artísticamente como Kid Harpoon, quien participó en la creación del disco y de Coming Up Roses.

El discurso completo de Harry Styles

"Hay mucha gente entre el público que me ha ayudado a hacer este disco", empezó diciendo Styles, según el perfil antes mencionado. "Muchos amigos que me han acompañado en momentos de la vida que han hecho posible este álbum. Y está mi amigo Tom, que hizo este disco conmigo y que está aquí".

Así, Styles aprovechó este momento del concierto para sincerarse sobre sus inseguridades al componer: "Cuando hacemos el álbum, escribo muchas canciones desde que empezamos hasta el momento en que comenzamos a elegir y a juntar todo. Y, normalmente, las canciones que escribo yo solo en casa son las que asumo que no acabarán entrando en el disco. Y quiero darle las gracias a Tom por creer en mí y por impulsarme a terminar", dijo.

Sobre 'Coming Up Roses': "Es una de mis cosas favoritas que he hecho en mi vida"

Y añadió: "Siempre me ha costado, a veces, creer en mí mismo; hasta que llegó esta canción. Es una de mis cosas favoritas que hemos hecho juntos. Y quiero agradecerle por ser el amigo que es para mí. Estoy muy orgulloso de los discos que hemos hecho juntos, y especialmente de este, porque me recuerda a momentos maravillosos que pasé con mis amigos. Así que, Tom, esta es para ti". Estas cinco últimas palabras son las únicas que pueden escucharse en Netflix.