Harry Styles versiona 'Everybody Wants To Rule The World', el clásico de Tears For Fears

Harry Styles aún tiene pendiente comenzar su gira Together, Together el mes de mayo, pero hasta entonces no está perdiendo una sola oportunidad de ir mostrando su nuevo proyecto Kiss All Time Time. Disco, Occasionally.

Tal fue el caso de su concierto en Mánchester o su actuación en el Live Lounge de BBC Radio 1, donde interpretó algunas de sus nuevas canciones como Aperture y American Girls.

Sin embargo, el británico no deja de sorprendernos y decidió interpretar una versión del clásico de Tears For Fears: Everybody Wants To Rule The World.

Con este temazo sync-pop de los 80, Harry Styles demostró una vez más su versatilidad, siendo acompañado por una banda en directo que le dio el toque perfecto a su interpretación.

Su importancia en la actualidad

A pesar de haberse publicado en 1985, Everybody Wants To Rule The World es un tema con gran calado en la sociedad actual, no solo por lo pegadiza que es, sino porque nos habla del deseo humano de control y poder.

Algunos críticos la relacionaron incluso con el contexto de la Guerra Fría, como una crítica a la ambición y una exposición de la ansiedad sobre el futuro. Con la evolución de los acontecimientos mundiales de la actualidad, este tema se ha vuelto aún más un himno atemporal, por lo que quizás Harry eligió interpretarla también por este motivo.

Setlist del Live Lounge de BBC Radio 1