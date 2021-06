El cabreo de Blas Cantó con el Ministro de Cultura

Blas Cantó ha utilizado su cuenta de Twitter para mostrar su enfado ante la vacunación de la selección española de fútbol. Este mismo miércoles Sanidad ha aprobado que los jugadores que disputarán la Eurocopa, pero fue el martes cuando el Ministro José Manuel Rodríguez Uribes declaraba que era una decisión que "estaba justificada" porque son personas que "nos representan en una competición internacional".

Tras estas palabras, el representante de España en el certamen de Eurovisión no ha escondido su malestar. Ni el cantante ni nadie de su equipo recibieron inmunización para viajar a Rotterdam (Países Bajos) el pasado mes de mayo. También se trataba de una competición internacional, pero se disputaba sobre un escenario y no un campo de fútbol. Esto no ha sentado nada bien al cantante, que ha recalcado que ambos equipos pertenecen al mismo Ministerio, el de "cultura y deporte".

En un segundo tuit, el cantante recalcaba que tanto los jugadores como él y su equipo comparten ministerio pero "como si nada", añadiendo que él se pondrá la vacuna cuando le toque y señalando con el hastag 'los mayores primero' que los ancianos deben ser la prioridad.

La vacunación de los jugadores y el equipo que acompaña a la selección española en la Eurocopa tendrá lugar este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los deportistas recibirán una primera dosis de Pfizer y dentro de 21 días completarán la pauta con la segunda.