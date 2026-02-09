Una boda real en la Super Bowl de Bad Bunny: el vínculo de la pareja con el artista | APPLE MUSIC

Pasaron muchas cosas en 13 minutos de actuación en la Super Bowl capitaneados por Bad Bunny. Invitados, simbología, una oda a todo el continente americano... Y hasta una boda en directo.

Y es que lo que no se esperaba de este show para bailar y disfrutar era que que Bad Bunny recreara una boda en plena Super Bowl. Con Lady Gaga cantando y bailando salsa con una versión especial de Die With a Smile, el artista casó en directo a dos puertorriqueños, que celebraron un gran banquete en directo.

Y esta ceremonia fue de lo más real, pues esconde una historia junto al puertorriqueño que se acabó por materializar en el Levi's Stadium.

Sí, la pareja se casó durante el show

Esta pareja de puertorriqueños fue invitada a la actuación de Bad Bunny para casarse de verdad. Y todo se remonta a que los novios habían invitado al artista a su boda, y él les contestó a la propuesta haciéndolos partícipes del espectáculo de medio tiempo.

Y se casaron de verdad: según contó el representante de Bad Bunny tras el show, el intérprete de Estamos bien fue testigo y firmó el certificado de matrimonio.