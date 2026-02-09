El setlist de Bad Bunny en la Super Bowl: las 12 canciones de su actuación
La música en español fue la protagonista del show de Bad Bunny en la Super Bowl. El cantante puertorriqueño interpretó 11 de sus grandes éxitos e invitó a Lady Gaga a cantar una versión salsa de Die With A Smile. También hizo un guiño a los himnos del reguetón que lo inspiraron al inicio de su carrera.
La actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl
Lady Gaga y Ricky Martin, entre los grandes invitados de Bad Bunny
Las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona
Bad Bunny puso la música latina en el mapa durante su espectáculo en la Super Bowl. El cantante puertorriqueño interpretó solo canciones en español en su show y dejó la música en inglés a Lady Gaga, a quien invitó a cantar una versión salsa de Die With A Smile, su canción con Bruno Mars.
El show del medio tiempo duró 13 minutos y contó con un setlist de 12 canciones, a las que habría que sumar un homenaje a los grandes himnos del reguetón de conocidos artistas puertorriqueños.
Antes de interpretar EoO, la canción con la que se alzó con el Grammy a Mejor interpretación de música global, el intérprete hizo sonar estas canciones que abrieron camino para que años después él pudiese triunfar en el mayor espectáculo televisivo de Estados Unidos.
Descubre a continuación todas las canciones de Bad Bunny en la Super Bowl y los temas a los que homenajeó ante de cantar EoO
- 1. Tití Me Preguntó
- 2. Yo Perreo Sola
- 3. EoO | con guiños a:
Pa Que Se Lo Gozen de Tego Calderón
Dale Don Dale de Don Omar
Noche de Travesuras de Hector El Father
Gasolina de Daddy Yankee
- 4. VOY A LLeVARTE PA PR
- 5. MONACO
- 6. Die With A Smile (Salsa Version) | Por Lady Gaga
- 7. BAILE INoLVIDABLE
- 8. NUEVAYoL
- 9. LO QUE LE PASÓ A HAWAii | Por Ricky Martin
- 10. El Apagón
- 11. CAFÉ CON RON
- 12. DtMF