El setlist de Bad Bunny en la Super Bowl: las 12 canciones de su actuación

Bad Bunny, durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl 2026 | Getty Images

Bad Bunny puso la música latina en el mapa durante su espectáculo en la Super Bowl. El cantante puertorriqueño interpretó solo canciones en español en su show y dejó la música en inglés a Lady Gaga, a quien invitó a cantar una versión salsa de Die With A Smile, su canción con Bruno Mars.

El show del medio tiempo duró 13 minutos y contó con un setlist de 12 canciones, a las que habría que sumar un homenaje a los grandes himnos del reguetón de conocidos artistas puertorriqueños.

Antes de interpretar EoO, la canción con la que se alzó con el Grammy a Mejor interpretación de música global, el intérprete hizo sonar estas canciones que abrieron camino para que años después él pudiese triunfar en el mayor espectáculo televisivo de Estados Unidos.

Descubre a continuación todas las canciones de Bad Bunny en la Super Bowl y los temas a los que homenajeó ante de cantar EoO

1. Tití Me Preguntó

2. Yo Perreo Sola

3. EoO | con guiños a:

Pa Que Se Lo Gozen de Tego Calderón

Dale Don Dale de Don Omar

Noche de Travesuras de Hector El Father

Gasolina de Daddy Yankee

4. VOY A LLeVARTE PA PR

5. MONACO

6. Die With A Smile (Salsa Version) | Por Lady Gaga

7. BAILE INoLVIDABLE

8. NUEVAYoL

9. LO QUE LE PASÓ A HAWAii | Por Ricky Martin