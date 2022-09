Brad Pitt debuta como escultor y su primer trabajo no deja a nadie indiferente

Después de su divorcio con Angelina Jolie, Brad Pitt decidió probar nuevos hobbies y actividades y una de ellas fue la escultura. Varios años después, la paciencia ha merecido la pena porque el actor ha llegado a exponer en una de las galerías más importantes de Finlandia.

Junto al músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago, han elaborado una colección que se acaba de exponer en el Museo de Arte Sara Hildén de la ciudad de Tampere (Finlandia).

Recientemente, Brad Pitt ha estado en la inauguración de la exposición y ha explicado a la televisión finlandesa YLE: "He hecho un inventario radical de mí mismo". "He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado", ha añadido.

Las diferentes piezas de la colección de Brad Pitt

El resultado es bastante inquietante, sin embargo, no ha dejado a nadie indiferente. La colección consiste en varias piezas y la más importante para él fue una que elaboró en 2017 justo después de su divorcio con Angelina Jolie. Se llama 'House A Go Go' y se trata de una casa pequeña formada por bloques de madera que el actor recogió del estudio de Houseago.

Además de este, también hay paneles de yeso moldeados que representa un tiroteo o varias esculturas de silicona transparente.

No sabemos si es la mejor colección, aunque merece la pena apuntar lo creativo que ha sido el actor con esta exposición.